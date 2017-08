"Kurier" steigt mit Schau-TV-Übernahme ins Fernsehgeschäft ein

STANDARD-Infos vom Mai bestätigt: Medienhaus will den Regionalsender "neu aufstellen" und sendet künftig aus einem Studio im "Kurier"-Haus

Wien – Der "Kurier" übernimmt den Regionalsender Schau TV zu 100 Prozent. Das hat das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung bekanntgegeben und damit entsprechende STANDARD-Infos von Ende Mai bestätigt.

Der "Kurier" will damit den "strategischen Ausbau des 'Kurier'-Medienhauses" weiter vorantreiben und die Reichweite des Senders in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steigern, heißt es in der Aussendung. Mit der redaktionellen Leitung wird Elisabeth Auer, zuvor bei ATV, betraut. Neben "Kurier"-Geschäftsführer Thomas Kralinger werde außerdem TV-Produzent Marc Zimmermann in die Geschäftsführung des Senders geholt.

Ab Mitte August sollen "Kurier News" über den Sender ausgestrahlt werden. Neben dem bestehenden Studio in Eisenstadt will das Unternehmen auch aus dem "Kurier"-Haus in Wien-Heiligenstadt senden. Inhaltlich kündigt das Unternehmen "neue kreative Nachrichtenformate, insbesondere anlässlich der bevorstehenden Wahlen zum Nationalrat". aber auch "neue Sendeformate zu Themen wie etwa Hausbauen, Garten, Ernährung und Gesundheit sowie Berichte über regionale kulturelle Ereignisse" an.

Schon Ende Mai berichtete DER STANDARD, dass der "Kurier" bei Schau TV einsteigen könnte – entsprechende Infos blieben aber unbestätigt. Damit sollten die bereits seit Jahren bestehenden Ambitionen auf ein Angebot im Fernsehbereich realisiert werden. (red, 4.8.2017)