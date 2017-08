FBI nimmt gefeierten "Wanna Cry"-Retter Marcus Hutchins fest

Brite soll an Entwicklung und Verbreitung der Schadsoftware "Kronos" beteiligt gewesen sein

Marcus Hutchins soll eine große Rolle im Kampf gegen "Wanna Cry" gespielt haben – nun wurde der Hacker selbst festgenommen. Der Brite soll nämlich an der Entwicklung und Verbreitung der Schadsoftware "Kronos" beteiligt gewesen sein, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit. Hutchins wurde am Mittwoch in Las Vegas auf dem Heimweg von der Defcon-Hackerkonferenz festgenommen.

Log-in-Daten von Onlinebanking-Nutzern

Mit dem 2014 und 2015 aktiven "Kronos" soll es möglich gewesen sein, Log-in-Daten von Onlinebanking-Nutzern abzugreifen. Die Schadsoftware wurde auf einer mittlerweile geschlossenen Plattform im Darknet auch zum Verkauf angeboten.

"Ausschaltknopf"

Hutchins hat in "Wanna Cry" einen Weg gefunden, der womöglich weitere Infektionen des Virus verhinderte. Hutchins hatte den Code des Schadprogramms durchwühlt und dort eine scheinbar sinnfreie Internetadresse entdeckt. Er bemerkte, dass diese noch frei war, und erwarb sie. Daraufhin stoppte der Wurm plötzlich seine schadhaften Aktivitäten.

Der Trojaner hatte im Mai 300.000 Computer in 150 Ländern befallen, Daten auf den Rechnern verschlüsselte und Lösegeld dafür gefordert. (APA, red, 4.8.2017)