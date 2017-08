3:1 gegen Gent: Altach zieht ins EL-Play-off ein

Vorarlberger damit weiter auf Kurs Richtung erstmaligem Einzug in eine Europacup-Gruppenphase

Innsbruck – Fußball-Bundesligist SCR Altach hat den bisher größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte wiederholt und auch in seiner zweiten Europacup-Saison das Play-off um den Einzug in die Europa League erreicht. Die Vorarlberger überraschten in der dritten Quali-Runde KAA Gent. Nach einem 1:1 im Hinspiel in Belgien feierten die Altacher am Donnerstag in Innsbruck einen 3:1-(1:1)-Sieg.

Die Tore erzielten Moumi Ngamaleu (11.), Stefan Nutz (76.) und Kristijan Dobras (88.) bzw. Danijel Milicevic per Elfmeter (44.). Für den erstmaligen Einzug in eine Europacup-Gruppenphase hat Altach noch eine Hürde zu meistern. Neben den Vorarlbergern stehen auch Meister Salzburg und Vizemeister Austria im Europa-League-Play-off. Die Auslosung erfolgt am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon.

Solospitze Aigner

Altach-Trainer Klaus Schmidt setzte vor 3.850 Zuschauern auf dem Tivoli, auf den Altach wie vor zwei Jahren in dieser Phase ausweichen musste, auf Routinier Hannes Aigner als Solospitze. In der Anfangsphase hatten die favorisierten Belgier, Ligadritter der vergangenen Saison, etwas mehr vom Spiel – bis die Altacher einmal mehr in dieser Saison einen frühen Treffer erzielten.

Stefan Nutz schickte den blitzschnellen Ngamaleu mit einem langen Ball auf die Reise. Der Kameruner entwischte der Gent-Abwehr und überhob den schlecht herausgekommenen Torhüter Jacob Rinne. Die Altacher bekamen Oberwasser, wirkten souverän. Einzig bei einem Milicevic-Freistoß, den Keeper Martin Kobras ausließ, hatten sie Glück. Kalifa Coulibaly, im Hinspiel erfolgreich, brachte den Nachschuss nicht im Tor unter (14.).

Harte Belgier

Gent, in der Vorsaison erst im Europa-League-Achtelfinale gescheitert, reagierte auf den Rückstand mit Härte. Simon Piesinger musste bereits Mitte der ersten Hälfte mit einer Knöchelverletzung vom Platz (26.). Der eingewechselte Christian Gebauer prüfte wenig später Rinne (27.). Einen Galvao-Freistoß lenkte Gents Schlussmann über das Tor (32.).

Dem Ausgleich ging ein unnötiges Foul von Philipp Netzer voraus. Der Altach-Kapitän brachte Coulibaly zu Fall, den Strafstoß verwertete Milicevic sicher. Kurz nach Seitenwechsel schwächten sich die Belgier aber selbst: Stefan Mitrovic wurde für ein Vergehen im Laufduell mit Ngamaleu mit seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt (49.).

Die erste Großchance auf das 2:1 ließ Aigner aus. Der Tiroler schob den Ball nach Zuspiel von Ngamaleu aber am Tor vorbei (69.). Der Routinier bugsierte wenig später aber auch – möglicherweise aus Abseitsposition – den Ball zu Nutz. Dieser traf mit links auf sehenswerte Manier ins rechte Eck. Es war bereits der vierte Europacup-Treffer für den Altacher Neuzugang in dieser Saison.

Dobras macht den Deckel drauf

Gent tauchte nur noch einmal durch Moses Simon gefährlich vor dem Tor auf (82.). Für die Entscheidung sorgte Dobras, der das Leder nach Zuspiel von Emanuel Sakic und starker Ballannahme im kurzen Eck versenkte. Von neun Pflichtspielen in dieser Saison hat Altach damit weiterhin nur eines verloren. Den Grundstein zum überraschenden Aufstieg hatten sie schon mit ihrer Vorstellung in Gent gelegt.

Drei Runden haben die Altacher bereits überstanden, eine fehlt noch zur Gruppenphase. Bei ihren ersten Europacup-Auftritten 2015 hatten die Rheindörfler in der dritten Quali-Runde zur Europa League Vitoria Guimaraes aus Portugal ausgeschaltet, waren dann aber im Play-off an Belenenses Lissabon gescheitert. (APA, 3.8.2017)

Qualifikation zur Fußball-Europa-League, 3. Runde, Rückspiel:

SCR Altach – KAA Gent 3:1 (1:1)

Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 3.825 Zuschauer, SR Rainville (FRA). Hinspiel 1:1 – Altach mit Gesamtscore 4:2 im Europa-League-Play-off (Auslosung am Freitag um 13.00 Uhr in Nyon, Spieltermine 17. und 24. August)

Torfolge:

1:0 (11.) Ngamaleu

1:1 (44.) Milicevic (Elfmeter)

2:1 (76.) Nutz

3:1 (88.) Dobras

Altach: Kobras – Sakic, Zech, Netzer, Galvao – Dobras, Salomon, Piesinger (26. Gebauer), Ngamaleu – S. Nutz (86. Zwischenbrugger) – Aigner (80. Grbic)

Gent: Rinne – Gigot, Mitrovic, Asare – Dejaegere, Marcq, Esiti (39. Kalu), Simon – Milicevic (80. Kubo), Coulibaly, Andrijasevic (68. Sylla)

Gelb-Rote Karte: Mitrovic (49., wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Aigner bzw. Coulibaly, Esiti, Gigot, Milicevic