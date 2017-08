EM-Halbfinale: Österreich unterliegt Dänemark im Elferschießen

ÖFB-Damen scheiterten allesamt vom Punkt – Puntigam bereits in der 13. Minute

Breda – Österreich hat das Finale der Fußball-Frauen-EM in den Niederlanden verpasst. Die ÖFB-Auswahl verlor am Donnerstagabend in Breda nach torlosen 120 Minuten erst im Elfmeterschießen 0:3 gegen Dänemark. In der Anfangsphase hatte Sarah Puntigam einen Handelfmeter verschossen. Auch in der Entscheidung scheiterten dann alle drei ÖFB-Damen vom Punkt.

Dänemark steht erstmals in einem EM-Finale und trifft am Sonntag (17.00 Uhr) in Enschede auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie. Diese bestreiten noch am heutigen Donnerstagabend (ab 20.45 Uhr) Topfavorit England und Gastgeber Niederlande. (APA, 3.8.2017)

Fußball-Frauen-EM, Halbfinale:

Dänemark – Österreich Stand 0:0 nach Verlängerung, 3:0 im Elfmeterschießen

Breda, Rat Verlegh Stadion, 10.000, SR Kateryna Monzul (UKR).

Elfmeterschießen:

1:0 – Nadim trifft

1:0 – Feiersinger schießt drüber

2:0 – Harder trifft

2:0 – Pinther scheitert an Petersen

2:0 – Pedersen scheitert an Zinsberger

2:0 – Aschauer scheitert an Petersen

3:0 – S. Sörensen trifft

Dänemark: Petersen – T. Nielsen, S. Sörensen, Larsen, Röddik (46. Sandvej) – Troelsgaard, Jensen (69. Pedersen), Kildemoes (52. Thögersen), Veje (121. N. Sörensen) – Harder, Nadim

Österreich: Zinsberger – Schiechtl, Wenninger, Kirchberger, Puntigam (91. Pinther), Aschauer – Feiersinger, Schnaderbeck, Zadrazil, Billa (39. Prohaska) – Burger

Gelbe Karten: Kildemoes, Harder bzw. Schiechtl, Zadrazil



Anm.: Puntigam schoss einen Elfmeter (13.) über das Tor.