Sebastian Ofner prolongiert sensationellen Erfolgslauf in Kitzbühel

21-jähriger Steirer zieht nach einem Dreisatzsieg gegen den Argentinier Olivo ins Semifinale ein

Kitzbühel – Österreichs Tennis-Shootingstar Sebastian Ofner sorgt bei dem mit 540.310 Euro dotierten Sandplatzturnier in Kitzbühel weiter für Furore. Der 21-jährige Steirer gewann bei den Generali Open am Donnerstag gegen den Argentinier Renzo Olivo nach 1:47 Stunden in drei Sätzen mit 6:3, 1:6, 6:3 und steht damit in seinem ersten ATP-Tour-Event bereits im Semifinale.

In der Vorschlussrunde am Freitag trifft er entweder auf seinen Landsmann Gerald Melzer oder den Portugiesen Joao Sousa. (red, 3.8.2017)