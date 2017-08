Wie hat Ihnen "Dunkirk" gefallen?

Nach der "Dark Night"-Trilogie, "Inception" und "Interstellar" kam nun Christopher Nolans lange erwarteter Kriegsfilm in die Kinos. Ist er Ihren Ansprüchen gerecht geworden?

Einen ungewöhnlichen Kriegsfilm hat Christopher Nolan abgeliefert, darin sind sich die meisten einig. Kaum Dialog, keine wirklichen Protagonisten, keine persönlichen Hintergrundgeschichten, unterschiedliche Zeitebenen, keine epischen Helden und ein quasi unsichtbarer Feind.

Oder wie es "Die Zeit" sagt: "'Dunkirk' ist ein Sommerblockbuster ohne Superhelden und mit düsterem Thema, ein europäischer Autorenfilm mit globalem Kinostart." Dadurch, dass so wenig gesprochen und erklärt werde, könnten die großformatigen Bilder umso stärker wirken. Ganz am Pathos komme Nolan aber nicht vorbei. Das wird in der "STANDARD"-Kritik ein bißchen anders gesehen: "Ein Situationendrama von erstaunlicher Kalkuliertheit, das jedwedes Spektakel und Pathos vermeidet."

Gänzlich begeistert zeigt sich das "Rolling Stone Magazine". Christopher Nolan habe nichts weniger als den "möglicherweise besten Kriegsfilm aller Zeiten" geschaffen. Die Ensembleleistung der Schauspieler sei superb, niemand werde zum Star des Films, und das sei auch gar nicht nötig – gehe es doch um den Überlebenswillen der Masse. "Eine Geschichte des Leidens und Überlebens", sei Nolan gelungen, so die "New York Times", gleichermaßen "weit ausholend und intim".

Auch an den Kinokassen ist "Dunkirk" ein Erfolg – der Film führt seit seinem Start am 21. Juli die US-Kinocharts an.

Was sagen Sie zu "Dunkirk"?

Wie finden Sie den Film im Vergleich zu anderen Kriegsfilmen? Wie im Vergleich zu Nolans bisherigem Werk? Welche Szene hat Sie besonders beeindruckt? Stimmen Sie ab und posten Sie Ihre Meinung im Forum! (aan, 7.8.2017)