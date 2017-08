"Dynasty Warriors 9" angekündigt: Riesige Spielwelt für Schwertkämpfer

Das Erscheinungsdatum in Japan ist für 2017 geplant – für Europa und Amerika steht noch kein Termin fest

Nachdem das Samurai-Spiel "Dynasty Warriors 9" vor wenigen Wochen angekündigt wurde, war noch nicht bekannt, auf welchen Plattformen der Titel erscheinen wird. Lediglich für die PS4 und Japan wurde das Spiel zunächst bestätigt. Nun wurde angekündigt, dass "Dynasty Warriors 9" für PC, PS4 und Xbox One in westlichen Ländern verfügbar sein wird.

Dynamisches Wetter und offene Spielwelt

Die seit 1997 erscheinende Kampfspielserie basiert lose auf der Geschichte der Han-Dynastie, die das Kaiserreich China von 206 v. Chr. bis 220 n. Chr regierte. In einem 30-minütigen Gameplay-Video werden das neue Kampsystem, die Klettermechanik und die offene Spielwelt demonstriert. Der Hersteller hat bereits in einem Trailer das dynamische Wetter und unterschiedliche Landschaften gezeigt. In einer weiteren Spielsequenz kämpft Charakter Xiahou Dun gegen Gegnerhorden und besiegt in typischer Hack-and-Slash-Manier seine Feinde.

In neuen Screenshots sind neben den überarbeiteten Charakterkostümen auch ein paar In-Game-Momente festgehalten. Das Spiel wird Wüstenlandschaften, Waldgebiete, Schneeregionen und riesige Städte zu bieten haben. Neue Charaktere wie Zhou Cang, Cheng Pu und Man Chong gehören allerdings zu den wenigen Figuren, die in "Dynasty Warrior 9" ihr Debüt feiern. (ke, 7.8.2017)