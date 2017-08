Entführung und Vergewaltigung in NÖ: U-Haft über Mann verhängt

45-Jähriger wurde mehr als zwei Stunden lang durch Haftrichterin einvernommen

Krems – Über einen 45-Jährigen, der am Wochenende eine junge Frau in Niederösterreich entführt, gefesselt und vergewaltigt haben soll, ist am Donnerstagnachmittag die U-Haft rechtskräftig verhängt worden. Das teilte der Sprecher des Landesgerichtes Krems, Ferdinand Schuster, auf APA-Anfrage mit. Die Einvernahme des Mannes durch die Haftrichterin dauerte mehr als zwei Stunden.

Der einschlägig vorbestrafte Verdächtige war am Montag in Oberösterreich festgenommen worden. Nach mehreren Einvernahmen durch die Ermittler war er am Mittwochnachmittag in die Justizanstalt Krems eingeliefert worden. (APA, 3.8.2017)