Daimler-Tochter Moovel übernimmt Ortungs-App-Anbieter Familonet

Familonet-App hat derzeit rund zwei Millionen registrierte Nutzer

Die Daimler-Tochter Moovel übernimmt den Hamburger Ortungs-App-Anbieter Familonet. Die Beschäftigten sollten künftig das Moovel-Team in Hamburg verstärken, die Familonet-App mit derzeit rund 2 Mio. registrierten Nutzern weltweit werde aber weiter angeboten, teilte Moovel am Donnerstag in Stuttgart mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Zuvor hatte das Portal "Gründerszene" berichtet.

Mit Familonet können Nutzer per Smartphone ihren Standort ständig mit Freunden oder Familie teilen. Die App informiert zum Beispiel Eltern, wenn ihre Kinder in der Schule angekommen sind oder sich von dort aus auf den Heimweg gemacht haben.

Kompetenzen im Umgang mit Echtzeit-Standortdaten

Moovel sichere sich mit der Übernahme Kompetenzen im Umgang mit Echtzeit-Standortdaten und im sogenannten Geofencing. Darunter versteht man, dass ein Ortungssystem erkennt, wenn eine Person einen bestimmten Standort erreicht oder verlässt. Moovel betreibt eine App, die verschiedene Mobilitätsangebote wie Bus und Bahn, Leihräder, Mietautos und Taxis kombiniert.

Mit Familonet wächst das Hamburger Moovel-Team von derzeit 25 auf knapp 40 Mitarbeiter. Weltweit arbeiten rund 250 Menschen für die Daimler-Tochter.