ÖFB-Teamspieler Lazaro wechselt zu Hertha Berlin

Deutscher Bundesligist leiht den Spieler von Red Bull Salzburg aus, Kaufoption inklusive

Berlin – Hertha BSC hat am Donnerstag ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige wechselt vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg an die Spree. Die Blau-Weißen leihen den Spieler zunächst aus, später haben sie eine Kaufoption. Die kolportierte Ablösesumme für diesen Fall liegt bei sieben Millionen Euro. Lazaros Vertrag in Salzburg ist bis 2019 anberaumt.

"Wir sind froh, dass es mit dem Wechsel von Valentino geklappt hat. Er wird uns mit seiner Qualität und Flexibilität in der Offensive weiterbringen. Dass wir ihn schon länger im Blick hatten, ist ja kein Geheimnis. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun eine gute Lösung gefunden haben", kommentierte Sportdirektor Michael Preetz die Personalie.

Der Neu-Herthaner zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden. "Ich bin überglücklich, dass der Wechsel geklappt hat. Der Kontakt zu Hertha BSC war schon länger da. In all den Gesprächen hatte ich ein gutes Gefühl", begründet Lazaro seine Entscheidung.

Allerdings muss Lazaro in den kommenden Wochen wegen einer Außenbanddehnung kürzer treten: "Der Zeitpunkt der Verletzung ist natürlich bitter. Jetzt muss ich mich ein wenig gedulden, aber sobald ich fit bin, hänge ich mich zu 100 Prozent rein". (red, 3.8.2017)