"Grandmaster Flash"-Rapper Kidd Creole unter Mordverdacht

Polizei untersucht Zusammenhang mit Tod eines 55-Jährigen durch Stichverletzungen

New York – Der US-Rap-Pionier The Kidd Creole (57) ist am Mittwoch in New York wegen Mordverdachts festgenommen worden. Wie die Polizei bestätigte, hängt die Festnahme damit zusammen, dass in der Nacht auf Mittwoch in Manhattan ein 55-jähriger Mann mit Stichverletzungen am Oberkörper aufgefunden worden war. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.

Der 57-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Nathaniel Glover heißt, hatte in den 1980er-Jahren die Hip-Hop-Gruppen Grandmaster Flash und The Furious Five mitgegründet. (APA, 3.8.2017)