Grazer Raubserie: 31-jähriger Rumäne in Bukarest festgenommen

Der mutmaßliche Räuber leistete bei seiner Verhaftung keinen Widerstand

Graz/Bukarest – Ein 31 Jahre alter Rumäne, der der Polizei als Täter bei Überfällen auf sieben ältere Frauen in Graz gilt, ist am Donnerstag in der Früh in Bukarest festgenommen worden. Dies teilten Innenministerium und Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mit. Der Mann wurde von rumänischen Spezialpolizisten gegen 2 Uhr im ersten Bezirk der rumänischen Hauptstadt arretiert.

Der mutmaßliche Räuber, der bei den Überfällen auf die Frauen zwischen 30. Juni und 13. Juli in Graz äußerst brutal vorgegangen war, leistete keinen Widerstand. Die österreichische Verbindungsbeamtin war bei der Festnahme anwesend. Der Mann soll noch heute dem Richter vorgeführt werden. Dabei soll über die Auslieferung nach Österreich entschieden werden. (APA, 3.8.2017)