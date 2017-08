Perfekter Granatwurf: Valve verewigt "Counter-Strike"-Spieler

Im entscheidenden Finalspiel gelang Pro-Gamer Dosia ein besonderer Schachzug

Der Spieler Mikhail "Dosia" Stolyarov hat allen Grund zum Feiern: Im Meisterschaftsturnier von"Counter-Strike", dem PGL Kraków Major, gewann sein Team Gambit zum ersten Mal den Titel. Nun erhält Dosia aber eine ganz individuelle Belohnung. Mit einem intelligenten Granatwurf verschaffte er Gambit einen wichtigen Vorteil in der Endphase der letzten Map und Valve würdigte dies. Für seinen perfekt ausgeführten Schachzug verewigt ihn der Entwickler in Form eines Graffitis an der Wand der Siegeskarte.

Kritische Phase

Für Pro-Gamer ist es etwas ganz Besonderes, auf einer Map in "Counter-Strike" ein eigenes Graffiti zu bekommen. Diese werden ausschließlich bei sogenannten Majors vergeben. Bisher hat es nur fünf solcher Fälle gegeben, doch Dosia erweitert diese Hall-of-Fame um eine weitere Wandbemalung.

mudlark

Im Finale des PGL Kraków Major gewannen die Finalisten Gambit und Immortals jeweils eine Karte, was ein drittes, entscheidendes Match zur Folge hatte. In Runde elf von 30 waren noch drei Immortals am Leben, von denen sich zwei in der Nähe der Bombe aufhielten. Bei Detonation hätten allerdings beide die Runde gerade noch überlebt, weswegen Dosia genau im richtigen Moment eine Granate auf die beiden warf. Diese explodierte direkt vor den Gegnern, sodass sie die nötigen Lebenspunkte verloren, die sie gebraucht hätten, um die Bombe zu überstehen. Damit hatten die Spieler von Immortals keine Ausrüstung und Waffen mehr und das Geld für die nächsten Runden war knapp. Immerhin muss in "Counter-Strike" intelligent mit dem gewonnen Geld gehaushaltet werden, das für den Kauf von Schusswaffen und Granaten benötigt wird. In den Folgerunden konnte Immortal nicht mehr aufholen und so gewann Gambit die Meisterschaft.

Dosia Parfum

beyond the summit - cs:go

Das Motiv des Graffitis zeigt eine granatenförmige Parfumflasche, die sowohl eine Anspielung auf den Finalwurf, als auch auf ein Video von Dosia ist. In diesem wirbt der Spieler für einen erfundenen Parfum-Duft mit dem Titel "Dosia – Cologne by X-GOD". (ke, 3.8.2017)