Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban werden ein Jahr alt

Wien – Die Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn werden ein Jahr alt. Am Montag um 10.00 Uhr wird der Geburtstag ordentlich gefeiert, die Bären erhalten eine Überraschung in Form von Leckereien. Zoo-Direktorin Dagmar Schratter hofft nun, dass die Geschwister ihren großen Tag nicht verschlafen. Denn als Jungtiere haben sie noch keinen fixen Rhythmus.

"Die Zwillinge bekommen mehrere Geschenkpäckchen gefüllt mit Süßkartoffeln und Karotten – eben das, was Pandas gut schmeckt", kündigte Schratter am Freitag an. Da die süßen Gemüsesorten auch eine Köstlichkeit für Mama Yang Yang sind, werde es spannend, ob sie beim Auspacken mithelfen wird.

Vierter Nachwuchs

Die Panda-Zwillinge sind am 7. August 2016 zur Welt gekommen. Nach den Geburten von Fu Long, Fu Hu und Fu Bao war dies bereits der vierte Panda-Nachwuchs für den Tiergarten Schönbrunn. Als einzigem Zoo Europas gelingt es dem Tiergarten, Pandas auf natürlichem Wege zu züchten. Die Aufzucht von Fu Feng und Fu Ban ist darüber hinaus eine Sensation: Zum ersten Mal zieht eine Panda-Mutter in Menschenobhut Zwillinge ohne menschliche Hilfe groß.

Gemäß chinesischer Tradition bekamen die beiden Pandas 100 Tage nach ihrer Geburt ihre Namen: Fu Feng bedeutet "Glückliche Phönix", Fu Ban "Glücklicher Gefährte". Die ersten Lebensmonate verbrachten die Zwillinge mit Mutter Yang Yang in der Wurfbox und später in der Baumhöhle, bevor sie zu Jahresende die Neugier packte und sie sich erstmals den Besuchern zeigten. (APA, 3.8.2017)