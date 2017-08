Grüne fordern schärferes Gesetz gegen Hasspostings

"Lücke im Strafrecht" geortet – "Sexualisierte Herabwürdigungen" werden nicht verfolgt

Ist es strafbar, jemanden als "Polithure" zu bezeichnen? Für die Staatsanwaltschaft Linz ist der Fall klar – ihre Antwort lautet: "Nein". Sie hat kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig-Piesczek eine Anzeige gegen einen Hassposter aus dem rechten Milieu einbrachte, der sie auf Facebook derart beleidigte und ihr auch noch den Tod wünschte.

Für die Grünen ist damit eine "Lücke im Strafrecht" bestätigt, was die Verfolgung von Hass im Netz betrifft. Deshalb drängt die Partei nun weiter auf eine Verschärfung der Cybermobbing-Bestimmungen im Strafgesetzbuch, um besser gegen Hasspostings im Internet vorgehen zu können. Zusätzlich will man eine umfangreiche parlamentarische Anfrage einbringen, in der Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) Auskunft über Hass-Verfahren geben soll.

Gewalt und sexualisierte Herabwürdigung

Bereits im Frühjahr präsentierten die Grünen konkrete Vorstellungen. So sollen künftig Hassposter bestraft werden, deren Ergüsse "Gewalt gegen eine Person gutheißen" oder Personen "auf sexualisierte Art und Weise beleidigt oder bloßstellen". Betroffene sollen die Staatsanwaltschaft ermächtigen können, Ermittlungen aufzunehmen, sagte der Dieter Brosz, Mediensprecher der Grünen, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

So sehen die Paragrafen der Beleidigung und der üblen Nachrede keine Involvierung der Staatsanwaltschaft vor. Opfer müssen selbst einen Anwalt einschalten, im Extremfall bleiben sie auf den Prozesskosten sitzen. Bei der gefährlichen Drohung, die sehr wohl von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird, sieht das Recht hingegen eine Konkretisierung der Drohung vor. Sätze, die indirekte Drohungen beinhalten – etwa ein "Du gehörst verprügelt" – werden meist nicht verfolgt. Dazu kommt, dass der Bereich der Verhetzung nur Hassbotschaften gegen bestimmte, eng definierte Gruppen vorsieht. Der Antrag der Grünen knüpft an den Gesetzestext gegen Cybermobbing an.

Verhetzung

Brosz übte auch scharfe Kritik an Brandstetter, der das Problem "sexualisierter Herabwürdigung" im Netz" nicht explizit verfolgen lassen will. Brandstetter und sein Sektionschef Christian Pilnacek hätten dies abgelehnt, berichtete Brosz und zwar mit dem Argument, dass die Staatsanwaltschaft hier bereits aufgrund der bestehenden Regeln gegen Verhetzung tätig werden könne.

Brosz betonte auch, dass man die Grünen mit ihren Engament gegen Hass im Netz keineswegs öffentliche Diskussionen unterbinden wollen. Seit 2015 gehen die Grünen gegen Hass-Poster vor, die aus dem rechten Milieu stammen. (sum, 3.8. 2017)