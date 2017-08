Sommerrodelbahn Kaprun: Unfall mit drei Verletzten

Zwei Touristinnen aus Kuwait fuhren auf deutsche Urlauberin auf

Kaprun/Zell am See – Drei Urlauberinnen sind gestern, Mittwoch, am Nachmittag bei einem Auffahrunfall auf einer Sommerrodelbahn in Kaprun verletzt worden. Zwei Frauen aus Kuwait im Alter von 47 und 20 Jahren prallten auf eine 45-jährige Rodlerin. Die Touristin aus Deutschland hatte zuvor wegen eines Kindes abbremsen müssen, weil dieses sehr langsam unterwegs war.

Die Kuwaiterinnen konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Alle drei verletzten Frauen wurden vom Roten Kreuz mit Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See gebracht. (APA, 3.8.2017)