User-Reiseführer: Wohin am Neusiedler See?

Warum in die Ferne schweifen? Das Meer ist doch in Ostösterreich so nah! Das "Meer der Wiener", der Neusiedler See, ist mit einer Fläche von durchschnittlich 285 Quadratkilometern, davon 220 auf österreichischem Boden, die größte Seefläche im Land. Und schaut man vom Ufer aus aufs glitzernde Blau, wähnt man sich tatsächlich für einen kurzen Moment am Meeresstrand.

Weniger als eine Autostunde von Wien entfernt liegt die Region Neusiedler See. Möchte man am Wasser ausspannen, eignen sich die Strandbäder in Weiden, Rust, Jois oder Podersdorf. Sportlichere Besucher versuchen sich an verschiedensten Wassersportarten wie Segeln, Kitesurfen, Stand-up-Paddling oder Kajakfahren. Wer lieber trocken bleibt, schwingt sich aufs Fahrrad und erkundet die Gegend. Ausflüge zu den Schlössern Halbturn oder Kittsee, zum Dorfmuseum Mönchhof oder auch ins nahe gelegene Eisenstadt bieten sich an. Auch eine Seeumrundung per Rad gehört zu den beliebten Aktivitäten – auf den 121 Kilometern Radweg gibt es genügend Einkehrmöglichkeiten und Heurige, die das Ganze zu einer recht gemütlichen Unternehmung machen.

Über 300 Sonnentage im Jahr tun ihr Übriges. Naturinteressierte zieht es in den grenzüberschreitenden Nationalpark Neusiedler See / Seewinkel, aber auch der Naturpark am Leithagebirge, das Ruster Hügelland und die Leithaauen werden gerne besucht.

Was mögen Sie an der Region Neusiedler See?

Was sind Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler muss man besucht haben?

Wo kann man besonders gut einkehren?

Welche lokalen Spezialitäten muss man probiert haben?

Welche Ausflüge und Wanderungen bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie rund um den Neusiedler See erlebt?

