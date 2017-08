Starker Anstieg seit 2006, aber leichter Rückgang im abgelaufenen Kindergartenjahr – Spitzenreiter weiterhin Wien und Burgenland

Wien – Jedes vierte Kind unter drei besucht eine Kinderkrippe oder eine andere Betreuungseinrichtung. Das geht aus der Donnerstag veröffentlichten Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria hervor. Damit hat sich der Anteil der betreuten Kleinkinder in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Zuletzt wurde der Anstieg aber gebremst: Im Kindergartenjahr 2016/17 gab es sogar ein Minus.

Wie aus den Zahlen hervorgeht, haben im abgelaufenen Kindergartenjahr 65.057 Kinder unter drei eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht. Somit wird jedes vierte Kind in dieser Altersklasse (25,4 Prozent) in einem Kindertagesheim betreut. Verglichen mit dem Stand vor zehn Jahren (10,8 Prozent) bedeutet das einen starken Anstieg um 39.339 Kinder. Allerdings wurde der Zuwachs zuletzt gebremst: im Vorjahr gab es einen leichten Rückgang von 25,5 auf 25,4 Prozent.

Deutlich ist das Minus in Niederösterreich ausgefallen, wo 2015 noch 24,6 Prozent der unter Dreijährigen eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchten. 2016 waren es nur mehr 22,9 Prozent. Gesunken sind die Betreuungsquoten auch im Burgenland (von 30,5 auf 30,3) und in Wien (von 45,1 auf 44,3). Im Österreich-Vergleich sind Wien und das Burgenland damit aber immer noch die Spitzenreiter. Am geringsten ist der Anteil der Kleinkinder in Kinderkrippen in der Steiermark (14,2 Prozent) und in Oberösterreich (15,4).

Weit entfernt vom EU-weiten Ziel

Vom EU-weit vereinbarten Barcelona-Ziel, wonach ein Drittel der Kleinkinder Betreuungseinrichtungen besuchen sollten, ist Österreich damit noch weit entfernt. Zudem hätte dieses Ziel bereits 2010 erreicht werden sollen.

Beinahe flächendeckend in Anspruch genommen werden Kindergärten dagegen von den größeren Kindern: Österreichweit sind es 93,4 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen. Spitzenreiter ist das Burgenland mit 97,7 Prozent vor Niederösterreich mit 97,2. Vor zehn Jahren haben in dieser Altersgruppe erst 84,4 Prozent einen Kindergarten oder eine Schule besucht. Zurückzuführen ist der Anstieg nicht nur, aber auch auf das Pflichtkindergartenjahr: Die Fünfjährigen besuchen zu 98,5 Prozent einen Kindergarten oder eine Schule, bei den Vierjährigen sind es auch ohne Kindergartenpflicht 96,1 Prozent, bei den Dreijährigen 85,5. (APA, 3.8.2017)