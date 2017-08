0:0 in Rijeka: Salzburg scheitert erneut in CL-Quali

Salzburg schafft es auch im zehnten Anlauf nicht in die Königsklasse

Rijeka – Red Bull Salzburg ist es auch im zehnten Versuch nicht gelungen, die Champions League zu erreichen. Der österreichische Fußball-Meister kam am Mittwoch im Zweitrunden-Rückspiel in der Qualifikation für die diesjährige Spielzeit bei HNK Rijeka nur zu einem 0:0, nachdem das Hinspiel 1:1 geendet hatte. Der kroatische Meister steht damit im Play-off, Salzburg macht in der Europa League weiter.

Die Salzburger starteten im Stadion Rujevica zwar schlecht, fanden aber mit Fortdauer der Partie besser ins Spiel. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose spielte sich sogar ein leichtes Chancenplus heraus und hatte Pech: Zweimal traf man aus kurzer Distanz ins Tor, beide Male entschied der türkische Referee Hüseyin Göcek auf Abseits. In der 54. Minute lag er bei einem an sich regulären Treffer von Reinhold Yabo falsch. Die Auslosung für das Quali-Play-off der Europa League findet am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon statt. (APA, 2.8.2017)

Qualifikation zur Fußball-Champions-League, 3. Runde, Rückspiel:

HNK Rijeka – Red Bull Salzburg 0:0. Rijeka, Stadion Rujevica, 8.085 Zuschauer (ausverkauft), SR Göcek (TUR). Hinspiel 1:1 – Rijeka mit Gesamtscore von 1:1 dank Auswärtstorregel im Quali-Play-off. Salzburg wechselt ins Play-off der Europa-League-Qualifikation (Spieltermine 17. bzw. 24. August, Auslosung am Freitag, 13.00 Uhr)

Rijeka: Sluga – Ristovski, Zuparic, Elez, Vesovic – Males, Bradaric – Kvrzic (87. Heber), Misic, Gorgon – Gavranovic (74. Jelic)

Salzburg: Walke – Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer – Yabo (68. Haidara), Samassekou, Minamino (81. Wolf), Berisha – Hwang, Dabbur (74. Gulbrandsen)

Gelbe Karten: Misic, Bradaric, Males bzw. Samassekou, Yabo, Caleta-Car, Miranda

Weitere Ergebnisse:

BATE Borissow (BLR) – Slavia Prag 2:1 (1:1). Hinspiel: 0:1.

Prag dank Auswärtstor bei 2:2 weiter

ZSKA Moskau – AEK Athen 1:0 (0:0). Hinspiel: 2:0.

Moskau mit 3:0 weiter

APOEL Nikosia – Viitorul Constanta (ROM) 4:0 n.V. (1:0,0:0).

Hinspiel 0:1. Nikosia mit 4:1 weiter

Istanbul Basaksehir – FC Brügge 2:0 (2:0).

Hinspiel 3:3. Istanbul mit 5:3 weiter

Young Boys Bern (Trainer Hütter; Schick auf der Bank) – Dynamo Kiew 2:0 (1:0).

Hinspiel 1:3. Bern dank Auswärtstorregel bei Gesamtscore von 3:3 weiter

FC Kopenhagen – Vardar Skopje 4:1 (2:0). Hinspiel 0:1. Kopenhagen mit 4:2 weiter

Viktoria Pilsen (Ivanschitz auf der Bank) – Steaua Bukarest 1:4. Hinspiel 2:2. Bukarest mit 6:3 weiter