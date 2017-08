SPÖ-Bundesliste: Rendi-Wagner auf Platz Zwei hinter Kanzler Kern

Altmünster Bürgermeisterin Feichtinger als Überraschung auf der Listen – Herr und Kucharowits auf Kampfmandaten

Beim SPÖ-Bundesparteirat am Donnerstag soll nicht nur das Wahlprogramm beschlossen werden, sondern auch die Bundesliste der Sozialdemokraten für die Nationalratswahl am 15. Oktober beschlossen werden.

Hinter SPÖ-Chef Christian Kern soll – so heißt es aus der SPÖ-Parteikreisen zum STANDARD – Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner auf dem 2. Listenplatz kandidieren. Dahinter folgt der Gewerkschafter Wolfgang Katzian, Nationalratspräsidentin Doris Bures sowie Kanzleramtsminister Thomas Drozda. Die Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek ist auf Platz sechs zu finden, gefolgt von Klubobmann Andreas Schieder, Staatssekretärin Muna Duzdar und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.

Auf dem 10. Listenplatz folgt eine Überraschung: Elisabeth Feichtinger, 29-jährige Bürgermeisterin von Altmünster aus Oberösterreich. Sie will in Wien "eine starke Stimme für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum sein", so Feichtinger in den Oberösterreichischen Nachrichten. 2015 konnte sie im traditionell schwarzen Altmünster den Bürgermeistersessel erobern.

Feichtinger ist nicht die einzige junge Frau auf der Bundesliste, auch die Chefinnen der beiden Jugendorganisationen "Sozialistische Jugend" und "Junge Generation" sind auf der Liste zu finden. Katharina Kucharowits ist auf Platz 14 gereiht, Julia Herr auch Platz 16. Beide Mandate sind durchwegs Kampfmandate für einen Einzug in den Nationalrat. (red, 2.8.2017)

Die Liste im Überblick.

1. Christian Kern

2. Pamela Rendi-Wagner

3. Wolfgang Katzian

4. Doris Bures

5. Thomas Drozda

6. Gabriele Heinisch-Hosek

7. Andreas Schieder

8. Muna Duzdar

9. Georg Niedermühlbichler

10. Elisabeth Feichtinger

...

14. Katharina Kucharowits

...

16. Julia Herr