Austria mit Hängen und Würgen ins Europa-League-Playoff

Mit 2:1-Auswärtssieg gegen Limassol auf Zypern – Partie nach Fan-Krawallen eine Viertelstunde unterbrochen

Larnaka – Austria Wien hat den Einzug in das Europa-League-Play-off am Mittwoch gegen AEL Limassol auf Zypern fixiert. Die Wiener erreichten in einer hitzigen Partie, die sogar am Rande des Abbruchs stand, einen 2:1(1:0)-Sieg. Raphael Holzhauser brachte die Wiener per Foulelfmeter in Führung, Aldair besorgte in der 60. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Felipe Pires machte alles klar (90.).

Nach der falschen Elfmeterentscheidung – der kasachische Schiedsrichter Artjom Kuchin verortete ein Foul an Felipe Pires innerhalb des Strafraums – war die Partie wegen tumultartigen Szenen für eine Viertelstunde unterbrochen. Den Gegner für die entscheidende Play-off-Runde erfahren die Wiener bei der Auslosung in Nyon am Freitag (13.00 Uhr). (APA, 2.8.2017)

Fußball-Europa-League, Qualifikation/3. Runde, Rückspiel:

AEL Limassol – Austria Wien 1:2 (0:1). Larnaka, Stadion Antonis Papadopoulos, 6.500, SR Kuchin/KAZ. Hinspiel 0:0 – Austria steigt mit 2:1 ins Europa-League-Play-off auf (Auslosung am Freitag, Spieltermine 17. und 24. August)

Tore: 0:1 (34.) Holzhauser (Foulelfmeter), 1:1 (60.) Aldair, 1:2 (90.) Pires

Limassol: Vozinha – Airosa, Lafrance, Mitrea, Avraam – Soares, Fidelis – Mesca (73. Dani), Arthur (46. Aldair), Sassi – Arruabarrena (42. Kyriakou)

Austria: Hadzikic – Larsen, Westermann, Filipovic, Martschinko – Serbest – Tajouri (66. De Paula), Grünwald, Holzhauser (91. Kadiri), Pires – Monschein (83. Friesenbichler)

Rote Karte: Airosa (26./Torraub)

Gelbe Karten: Arthur, Mitrea, bzw. Martschinko, Filipovic, Larsen, Pires