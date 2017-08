Evergreen Jürgen Melzer sagt für Davis-Cup ab

Duell gegen Rumänien Mitte September "wird sich nicht ausgehen" – 36-Jähriger will Ellbogenverletzung ordentlich ausheilen lassen



Wien – Österreichs Tennis-Routinier Jürgen Melzer hat am Achtelfinaltag des Kitzbüheler ATP-Turniers einen Abstecher zu den Beach-Volleyball-Weltmeisterschaften auf die Wiener Donauinsel gemacht. Der 36-Jährige traf rechtzeitig für das Sechzehntelfinale seiner Landsfrauen Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer ein. Melzer muss wegen einer Ellbogenblessur an der linken Schlaghand derzeit pausieren.

Der ehemalige Weltranglisten-Achte musste daher auch seine Wildcard für das Generali Open in Kitzbühel zurückgeben, wovon der Steirer Sebastian Ofner profitierte. Bezüglich seines eigenen Comebacks macht sich der ältere der Melzer-Brüder keinen Druck. "Das muss jetzt ordentlich ausheilen. Ich hoffe, nach den US Open", antwortete Melzer der APA – Austria Presse Agentur auf die Frage. Alles in allem hofft er in vier bis fünf Wochen auf seine Rückkehr.

Für den Davis-Cup-Länderkampf vom 15. bis 17. September in Wels gegen Rumänien erteilte der ehemalige French-Open-Halbfinalist allerdings quasi schon eine Absage. "Das wird sich nicht ausgehen", sagte Melzer. Für das Heimspiel der Europa-Afrika-Zone I (1. Play-off) kann Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek allerdings fix auf Österreichs Topspieler Dominic Thiem zählen. (APA, 2.8.2017)