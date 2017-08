Griechenland: Aufdecker des Budgetlochs verurteilt

Andreas Georgiou korrigierte griechische Budgetzahlen nach oben, seither halten sie. Nun wurde er zu zwei Jahren verurteilt

Athen/Wien – Was es bedeutet, zwischen allen Stühlen zu sitzen, weiß Andreas Georgiou ziemlich gut. Der frühere Athener Chefstatistiker hatte 2010 ungeschminkte Zahlen auf den Tisch gelegt: Gut 15 Prozent der Wirtschaftsleistung mache das griechische Defizit für das Jahr 2009 aus, hatte er damals öffentlich gemacht. Dass Athens Staatsfinanzen völlig aus dem Lot geraten waren, war zu diesem Zeitpunkt zwar längst bekannt, die Dimension löste dennoch neue Schockwellen aus.

Zwischen die Fronten war Georgiou geraten, weil die Zahlen politische wie wirtschaftliche Konsequenzen hatten und haben. Für die bis 2010 regierende konservative Nea Dimokratia war das korrigierte Defizit ein Schlag ins Gesicht, legte es doch bisherige Verfehlungen und Schummeleien schonungslos offen. Für die linke Pasok, damals frisch an der Macht, erhöhte die klaffende Budgetlücke den Einsparungsbedarf. Wie stark Georgiou unter politischen Beschuss kam, zeigen u. a. Aussagen von Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos, der dem früheren Statistiker vorwarf, die Interessen des Landes nicht verteidigt zu haben. Pavlopoulos war nach alter griechischer Tradition der Ansicht, dass diverse ausgegliederte Aktivitäten nicht vom Budget erfasst werden müssten.

Jubel am Gericht

Entsprechend groß war der Jubel am Gericht am Dienstag, wie Personen vor Ort berichten: Nach sechsjährigem Verfahren wurde Georgiou zu zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen Amtsmissbrauchs verurteilt. Noch am Montag waren Zeugen der Verteidigung gehört und eingeschüchtert worden. Statistikexperten aus anderen Euroländern wurden von einer Menschenmenge vor und im Gericht bedroht und mussten das Gebäude unter Polizeischutz durch die Hintertür verlassen, wie Augenzeugen schildern.

Dass die vom früheren Chef der Statistikbehörde Elstat und Ex-IWF-Mitarbeiter vorgelegten Zahlen nicht gestimmt hätten, dieser Vorwurf wurde im Verfahren entkräftet. Allerdings hätte Georgiou das Zahlenwerk dem Verwaltungsrat vorlegen müssen. "In der EU ist nicht vorgesehen, statistische Ergebnisse per Abstimmung festzulegen", meint der Verurteilte dazu. Er würde heute ohne zu zögern gleich handeln wie 2010. Der Hinweis auf die Abstimmung erfolgt nicht zufällig. Im politisch besetzten Verwaltungsrat von Elstat gab es 2010 starken Druck, das Defizit mit vier Prozent klein zu halten. Ein gewerkschaftsnahes Mitglied des Gremiums hatte das Verfahren maßgeblich vorangetrieben und auch gegen den früheren Elstat-Chef ausgesagt.

Nächstes Verfahren droht

Georgiou, der das Urteil bekämpfen will, droht weiteres Ungemach. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in einem getrennten Verfahren auch noch "Verschwörung gegen den griechischen Staat" vor und hat einen Schaden von 171 Milliarden Euro geschätzt. Obwohl Georgiou in diesem Verfahren bereits zweimal freigesprochen worden war, hat die Anklagebehörde neuerlich berufen.

Die Affäre führt nicht nur zu Diskussionen über die griechischen Gerichte – Vorwürfe der Politjustiz kommen u. a. von Professoren. Das Urteil erhöht zudem die Spannungen zwischen Athen und den Geldgebern. Letztere hatten stets die hohe Qualität von Georgious Daten betont und Griechenland vor der dessen Verfolgung gewarnt. Auch Kollegen zeigten sich solidarisch: Das Gefährlichste, das man in der EU machen könne, sei, EU-Regeln zu befolgen, twitterte Austro-Statistik-Chef Konrad Pesendorfer. (as, 3.8.2017)