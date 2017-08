Türkei: Erdoğan tauscht Generäle aus

Neue Befehlshaber der Teilstreitkräfte, Armeechef bleibt

Ankara/Wien – Es soll die kürzeste Sitzung eines Obersten Militärrats gewesen sein, die die türkische Republik erlebt hat. Innerhalb von vier Stunden spulte Regierungschef Binali Yıldırım am Mittwoch die Tagesordnung ab. Danach hatten Generäle und Minister noch ausreichend Zeit, um sich für das Abendessen im Präsidentenpalast bei dem Mann frischzumachen, der nun auch in der Armee alles entscheidet: Tayyip Erdoğan.

Wie schon im vergangenen Jahr, in den Tagen nach dem vereitelten Putsch, fand die wichtigste Militärsitzung nicht mehr im Gebäude der Armeeführung in Ankara statt, sondern im Sitz des Premiers. 2016 war das auch eine Vorsichtsmaßnahme. Die gewählte Regierung traute der Armee nicht, ein zweiter Putschversuch war immer noch denkbar.

Mehr Zivilisten

Dieses Jahr markierte die Sitzung des YAS, wie der Oberste Militärrat im Türkischen abgekürzt heißt, einmal mehr die Vormacht der zivilen Regierung über die Generäle. Am Konferenztisch waren die Herren mit den Schulterstücken ohnehin schon in der Minderzahl. Armeechef Hulusi Akar und den Kommandanten der drei Streitkräfte saßen zehn Zivilisten gegenüber. Seit der Neuorganisation des YAS nach dem Putsch nehmen auch der Justizminister und alle Vizepremiers teil.

Die diesjährige Sitzung des Militärrats war mit besonderer Spannung erwartet worden. Die Frage war, ob sich Staatschef Erdoğan für Loyalität oder Normalität entscheiden würde. Am Ende war es beides: Armeechef Hulusi Akar wurde für zwei weitere Jahre im Amt belassen; dafür wurden die Befehlshaber von Land- und Luftstreitkräften sowie der Marine abgelöst, was nach zwei Jahren das übliche Verfahren an der Spitze der türkischen Armee ist.

Loyaler General

Akar und die drei Befehlshaber waren bei der YAS-Sitzung 2015 ernannt und von dem Putsch im folgenden Jahr augenscheinlich überrascht worden. Die aufsteigende Figur war damals Ümit Dündar, der Kommandant der Ersten Armee. Dündar hatte sich in der Putschnacht rasch auf die Seite der Regierung gestellt; Einheiten seiner Armee befreiten den Atatürk-Flughafen in Istanbul von den Putschisten, was Erdoğans Landung ermöglichte. Dündar wurde daraufhin zum stellvertretenden Armeechef ernannt. Nun wechselt der 62-Jährige auf den Posten des Befehlshabers der türkischen Landstreitkräfte. Erdoğan vertraut damit einem loyalen General die Führung des mit einer halben Million Bediensteten mit Abstand größten Teils der Armee an. Armeechef dürfte Dündar allerdings nicht mehr werden. Nach dem Putsch waren 196 der 326 Generäle entlassen worden. (Markus Bernath, 2.8.2017)