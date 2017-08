Wie schützen Sie sich vor der Hitze?

Tropische Hitze setzt dem Körper zu. Tipps zur Linderung gibt es viele – was hilf Ihnen?

Schwitzen, Schwindel, Wallungen – extreme Hitze, wie wir sie dieser Tage erleben, kann dem Körper zusetzen. Wer viel im Freien ist oder sein muss, ist ihr oft schutzlos ausgeliefert.

Was dann hilft: ausreichend trinken, vor allem Wasser, ungesüßten Tee und verdünnte Säfte, und nur leichte, kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen. Auch Lebensmittel mit hohem Wassergehalt sind zu empfehlen, etwa Obst und Gemüse, Suppen oder Kompotte.

Sonnenbrille und Hut sollten an solchen Tagen zur Standardausstattung gehören, vor allem um Hitzschlag, Sonnenstich und Schäden an den Augen vorzubeugen.

Auf Sport und schwere körperliche Betätigung im Freien sollte jetzt verzichtet werden, raten Experten. Wenn der Kreislauf mit der Hitze nicht zurechtkommt, hilft es, sich hinzulegen und die Beine hochzulagern. Trinken und das Besprühen von Gesicht und Körper mit Wasser können für Abkühlung sorgen.

Nachts gut zu schlafen wird jetzt ebenfalls zur Herausforderung. Lauwarme Duschen vor dem Schlafengehen, gekippte Fenster und nasse Tücher können für Erfrischung sorgen.

Was tun Sie?

Wie gehen Sie mit der großen Hitze um? Wie geht es Ihrem Körper damit? Trinken Sie ausreichend? Setzen Sie auf kühlende Wadenwickel? Haben Sie einen Fächer in der Tasche oder setzen Sie abends auf lauwarme Duschen? Haben Sie Ihren Speiseplan an die hohen Temperaturen angepasst? Wie heiß ist es in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz? Macht Ihnen dort die Klimaanlage zu schaffen? Welche Tipps haben Sie für jene, denen die Hitze schwer zusetzt? (red, 4.8.2017)