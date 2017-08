"Lady Macbeth von Mzensk": Zermalmende Verhältnisse

Premiere von Dmitri Schostakowitschs Oper "Lady Macbeth von Mzensk" im großen Festspielhaus

Schostakowitschs Lady Macbeth ist im grossen Festspielhaus imposant angelegt: Diese zweite, nach Mozarts Titus, nun der klassischen Moderne gewidmete Premiere lebt in der Regie von Andreas Kriegenburg von der Unmittelbarkeit der Darsteller und jenen das Drama der Trostlosigkeit im Riesenformat erweckenden Bildern. Die opulenten Räume sind auch Herberge der Einsamkeit und jener emotionalen Kälte,welche diese Katerina auf ihrem mörderischen Weg und in den Selbstmord zwingt.

Aus einen Komplex aus Plattenbauten schieben sich wie Schubladen ein Schlafzimmer, Arbeitsraum, Polizeistube oder Menschenkäfig heraus, was effektvolle Simultanszenen ermöglicht. Die Welt des Kaufmanns, in der die Lady nach Berührung und Erlebnis dürstet, steht jener der verarmten Arbeiter gegenüber. In Blau getaucht, mutiert diese Welt der Hungrigen auch tatsächlich zur erotischen Fantasieorgie Katarinas.

Effektvoll changiert die Regie dabei zwischen traumhafter Atmosphäre und Realismus, ohne in Kitsch oder andererseits in plumpe Derbheit abzugleiten.

Dirigent Mariss Jansons animiert die Wiener Philharmoniker zu erhabenen , trostvoll melancholischen Klängen und zugleich charaktervoller Zeichnung all der ironisch-makabren Details.. Meisterhaft.

Nina Stemme (als Katerina) wird zur imposant singenden Tragödin, die alle emotionalen Ausnahmezustände mit Klarheit versieht. Um sie herum ebenfalls Exzellenzen: grandios Dmitry Ulyanov (als Boris), respektabel Maxim Paster (als Sinowi) und herausragend Brandon Jovanovich, als Schürzenjäger Sergej. Großer Applaus für alle. (Ljubiša Tošić, 2.8.2017)