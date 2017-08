Mittelmeerankünfte in Italien im Juli halbiert

11.322 Personen kamen vergangenen Monat in süditalienischen Häfen an – Italiens Parlament für Hilfseinsatz der Marine

Wien/Rom – "10.000 Flüchtlinge in vier Tagen: Italien droht mit Hafensperre", "44 Prozent mehr Ankünfte in Italien", "In Italien stauen sich die Flüchtlinge" – so und ähnlich lauteten Schlagzeilen deutschsprachiger Medien in den vergangenen Monaten. In Österreich warnten Politiker vor einer neuen "Flüchtlingskrise" und forderten Grenzsperren und die Verlegung von Panzern an die Grenze zu Italien. Tatsächlich hat sich die Zahl der an Italiens Küsten angekommenen Flüchtlinge und Migranten zuletzt markant verringert, im Vormonat halbierte sie sich gegenüber Juli 2016.

11.322 Personen gelang laut UNHCR die Überfahrt im vergangenen Juli, in den Vergleichsmonaten 2014 bis 2016 waren die Zahlen mit 23.186 bis 24.031 Personen jeweils mehr als doppelt so hoch.

Der starke Rückgang im Juli könnte auch eine Trendwende bedeuten. Von Anfang bis zum 2. August 2017 trafen 95.215 Migranten in Italien ein. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es noch 97.892 Migranten gewesen, was einem Rückgang von 2,7 Prozent entspricht, berichtete das Innenministerium.

Der stärkere Einsatz der libyschen Küstenwache, der von Italien im Rahmen einer EU-Mission bisher mit einem Schiff unterstützt wird, zeige Resultate, teilte das Innenministerium in Rom am Mittwoch mit.

Parlament für Militäreinsatz

Wenig danach stimmte auch das Abgeordnetenhaus dafür, diesen Einsatz noch weiter auszubauen. Die Parlamentarier ermächtigten die Regierung zu einem Militäreinsatz vor der libyschen Küste, um so der Küstenwache des afrikanischen Staates noch effektiver helfen zu können. Italien werde der libyschen Küstenwache mit zwei Schiffen technische und logistische Unterstützung im Kampf gegen Menschenschmuggel leisten, bestätigte Verteidigungsministerin Roberta Pinotti.

Die geringeren Ankünfte können nicht auf das Wetter zurückgeführt werden, denn das sei im Juli für Meeresüberfahrten sehr gut gewesen. Vor allem seit dem Treffen zwischen dem italienischen Innenminister Marco Minniti und 13 Bürgermeistern von libyschen Städten vor zwei Wochen sei die Zahl der Flüchtlingsankünfte zurückgegangen.

Insgesamt kamen in den ersten sieben Monaten des Jahres 113.626 Menschen in den Mittelmeer-Anrainerstaaten der EU an. 2016 waren es im selben Zeitraum 257.393 und im Jahr davor 225.876 Personen. (mcmt, APA, 1.8.2017)