VCÖ fordert Diesel-Ausstiegsplan für Österreich

Österreich hat die dritthöchste Dichte von Diesel-Pkw in der EU

Wien – Österreich hat pro 1.000 Einwohner die dritthöchste Anzahl von Diesel-Pkw in der EU und seit dem Jahr 1990 hat sich die Zahl der Dieselautos versiebenfacht, rechnet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor.

Nur in Luxemburg und Frankreich sei die Diesel-Dichte höher als in Österreich. Damit sei Österreich vom Abgasskandal besonders betroffen, so der Club im Vorfeld des heutigen deutschen Autogipfels.

Jedes dritte in Deutschland zugelassene Auto ist ein Diesel. Per 1. Jänner 2017 waren in Deutschland nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts 45,8 Millionen Autos angemeldet, davon 15,1 Millionen Diesel

Steuerprivileg für Diesel in der Kritik

Eine VCÖ-Analyse der Neuzulassungen seit dem Jahr 2015 zeige, dass 72 Prozent der SUV und Geländewagen mit Diesel fahren und sogar 91 Prozent der Pkw der Oberklasse, während nur 13 Prozent der Kleinwagen Diesel fahren würden.

Dabei habe das Steuerprivileg bei Diesel Österreich "dem Klimaziel keinen Meter näher gebracht, aber viele Menschen krank gemacht hat", kritisiert der Club.

Der VCÖ spricht sich für einen Ausstiegsplan aus. Dieser soll festlegen, ab wann keine Neuwagen mehr mit Diesel- und Benzinmotor mehr verkauft werden sollen. Realistisch sei dafür das Jahr 2030. (APA, 2.8.2017)