Altach vs. Gent: die Hochzeit und das halbvolle Glas

Vorarlberger "wollen das Wunder schaffen und weiterkommen" – Trainer Schmidt glaubt an Aufstiegschance und genießt mit den Altachern den Tanz auf internationalem Parkett

Innsbruck – Der SCR Altach kämpft am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) um die Fortsetzung des Erfolgslaufs auf internationaler Ebene. Im Drittrunden-Rückspiel der Fußball-Europa-League-Qualifikation geht es im Innsbrucker Tivoli-Stadion gegen KAA Gent um den Einzug ins Play-off, die letzte Hürde vor der Gruppenphase. Die Chancen dafür stehen aufgrund des Auswärts-1:1 in der Vorwoche nicht gerade schlecht.

Nach bereits zwei überstandenen Quali-Runden will Trainer Klaus Schmidt die Gelegenheit beim Schopf packen und den größten internationalen Erfolg der Vorarlberger – 2015 schaffte man es ebenfalls ins Europa-League-Play-off – wiederholen. "Wir haben Lunte gerochen und aus Belgien ein für uns unerwartetes Resultat gegen einen starken Gegner nach Hause gebracht. Jetzt wollen wir das Wunder schaffen und weiterkommen", erklärte der 49-Jährige.

Möglich sei das aber nur mit einer Portion Glück. "Wir brauchen einen günstigen Spielverlauf und wahrscheinlich wieder ein Tor, denn gegen so eine Mannschaft ist es kaum möglich, ohne Gegentreffer zu bleiben", sagte Schmidt über den Europa-League-Achtelfinalisten der Vorsaison.

Bangen um Ngwat-Mahop und Lienhart

Abgesehen von der Qualität der Belgier bereitet dem Steirer auch der Gesundheitszustand der wegen Muskelblessuren fraglichen Louis Ngwat-Mahop und Andreas Lienhart Kopfzerbrechen. Zudem ist Schmidt mit dem Austragungsort Tivoli Stadion nicht gerade glücklich. "Schöner wäre es, wenn wir so eine Partie vor eigenem Publikum spielen könnten, da hätten wir einen echten Heimvorteil. So fahren wir eigentlich als Gast nach Innsbruck, das macht die Sache nicht einfacher." Altach muss nach Tirol ausweichen, weil die Cashpoint-Arena die Uefa-Vorgaben für Matches der dritten Europa-League-Quali-Runde nicht erfüllt.

Trotz dieser Widrigkeiten haben die Altacher nicht vor, sich vom internationalen Parkett zu verabschieden. "Wir tanzen auf einer Hochzeit, vielleicht sogar mit der Braut, und jeder wartet, bis wir wieder von der Tanzfläche runtersteigen. Wir genießen es, aber wir wissen nicht, wann man uns die Braut aus dem Arm reißen wird", beschrieb Schmidt die aktuelle Situation.

Die Teilnahme an einem rauschenden Fest kann auch unangenehme Begleiterscheinungen haben. "Wenn man auf einer Hochzeit ist, weiß man nicht, wie es einem am nächsten Tag geht", meinte Schmidt. Damit sprach der Coach die möglichen Folgen der bereits seit Wochen andauernden Doppelbelastung an.

Sieben Spiele in 22 Tagen

Vor dem siebenten Pflichtspiel innerhalb von 22 Tagen stand im Training hauptsächlich die Regeneration im Mittelpunkt, um nicht schon früh in dieser Saison unter Ermüdungserscheinungen zu leiden. "Trotzdem sehe ich das halbvolle Glas, sonst hätte ich ja schon in der ersten Quali-Runde eine Amateur-Mannschaft aufgestellt. Es ist zwar ein zweischneidiges Schwert, aber so ein Spiel wie in Gent nimmt jeder Spieler, Betreuer und Funktionär für die Ewigkeit mit", betonte Schmidt.

Allerdings zeigte sich in der Vergangenheit, dass kleinere österreichische Klubs nach Europacup-Teilnahmen in der Meisterschaft in Probleme gerieten – so etwa die Admira 2012 und 2016, Grödig 2014 und der WAC 2015. Auch die Altacher mussten 2015/16 wenige Monate nach ihrem Europacup-Debüt bis kurz vor Saisonschluss gegen den Abstieg kämpfen. (APA, 2.8.2017)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

EL-Qualifikation/3. Runde/Rückspiel:

SCR Altach – KAA Gent (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, Donnerstag, 20.30 Uhr/live ORF eins, SR Nicolas Rainville/FRA). Hinspiel 1:1 – der Aufstieger steht im Europa-League-Play-off (Auslosung am Freitag in Nyon).

Altach: Kobras – Lienhart/Sakic, Zech, Netzer, Galvao – Dobras, Salomon, Piesinger, Ngamaleu – S. Nutz – Ngwat-Mahop/Aigner

Ersatz: Dmitrovic – Janeczek, Schreiner, Zwischenbrugger, Grbic, Müller

Es fehlen: Lukse (Schulter-OP), Prokopic (rekonvaleszent)

Fraglich: Lienhart, Ngwat-Mahop (beide Muskelprobleme)

Gent: Kalinic – Gigot, Mitrovic, Asare – Verstraete, Milicevic, Marcq, Simon – Kubo, Sylla, Dejaegere

Ersatz: Rinne – Horemans, Inbrum, Esiti, Raskin, Kalu, Coulibaly