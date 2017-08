AUA verdoppelt Quartalsgewinn

Statt eines Gewinnrückgangs wird 2017 nun mehr Gewinn erwartet.

Wien/Schwechat/Frankfurt – Die Lufthansa-Tochter AUA hat mit dem Ergebnis im zweiten Vierteljahr 2017 nicht nur den Erstquartalsverlust wettgemacht, sondern von April bis Juni den Quartalsgewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Somit wurde die bisherige Vorstandsvorschau übertroffen. Damit haben bei der AUA auch die Prognosen gedreht: Statt eines Gewinnrückgangs wird 2017 nun mehr Gewinn erwartet.

Ein Grund dafür war der starke Anstieg im Passagiergeschäft, vor allem weil das Europageschäft mit geleasten Air-Berlin-Maschinen deutlich aufgestockt wurde. "Herr und Frau Österreicher fliegen wieder, und das auch mit uns", sagt dazu Finanzchef Heinz Lachinger. Problematisch seien in Europa die Destinationen Ägypten und Türkei. Positiv sei, dass sich im einstigen Schwerpunktmarkt des heimischen Carriers – Osteuropa – langsam Erholung abzeichne.

Im ersten Halbjahr lag bei einem um 12 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro angestiegenen Umsatz das Betriebsergebnis EBIT bei 8 (Vorjahr: 2) Mio. Euro. Das um Effekte aus Flugzeugverkäufen bereinigte EBIT drehte von -0,1 auf 3 Mio. Euro. Besonders stark nach oben ging es im zweiten Quartal: Da waren EBIT und bereinigtes EBIT mit 63 Mio. Euro mehr als doppelt so hoch wie im zweiten Quartal 2016.

Höherer Jahresgewinn erwartet



Das Jahresergebnis 2017 sieht die AUA damit jetzt "über Vorjahr". 2016 lag das EBIT im Gesamtjahr bei 65 Mio. Euro. Lachinger sieht die AUA insgesamt auf einem "repektablen Kurs." Dennoch gelte es weiterhin Sparpotenziale zu heben, so der CFO: "Es gibt immer etwas zu tun."

Weil viele neue Piloten und Flugbegleiter aufgenommen wurden, lag der Personalstand Ende Juni bei 6.713 Mitarbeitern – das waren um 490 mehr als voriges Jahr um diese Zeit. Heuer hat die AUA sieben Flugzeuge mehr im Einsatz.

Was die derzeit fünf geleasten Flugzeuge (samt Besatzungen) der deutschen Air Berlin betrifft, so könnten sie laut Lachinger auch kurz- bis mittelfristig in den eigenen Bestand der AUA übergehen. Man prüfe diese Option.

Die Ergebnisse sollen in nächster Zeit noch deutlich verbessert werden, da die Langstreckenflotte ausgebaut werden soll. Was die derzeitigen Langstreckendestinationen betrifft, sieht Lachinger das größte Aufholpotenzial in Hongkong. Insgesamt laufe Nordamerika besser als Asien.

Positiv gestimmt ist auch Mutter Lufthansa. Das zweite Quartal konnte dank gestiegener Buchungen und sinkender Kosten mit einem Rekordgewinn abgeschlossen werden. Das Konzernergebnis stieg von April bis Juni um 69 Prozent auf 740 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Eckdaten zu den Halbjahreszahlen hat der Konzern bereits Mitte Juli bekanntgegeben. Nach einer knappen Verdoppelung des bereinigten Betriebsgewinns auf 1,04 Milliarden Euro im Halbjahr erhöhte der Vorstand die Gewinnprognose für 2017.

Auch andere europäische Airlines schraubten ihre Gewinnerwartungen wegen hoher Buchungszahlen im Sommer nach oben, so etwa die British-Airways-Gesellschaft IAG, Easyjet und Wizz Air. (APA,rebu, 2.8.2017)