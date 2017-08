Die letzte große Show des Usain Bolt

Superstar beendet bei WM in London seine Karriere. Jamaikaner hat die Leichtathletik in den vergangenen zehn Jahren geprägt wie niemand zuvor

London – Ein letztes Mal die berühmte Blitz-Pose. Ein letztes Mal die Späßchen vor dem Start, der Flirt mit den Fans und TV-Kameras. Ein letztes Mal die ganz große Show. Usain Bolt tritt ab. Nach der WM in London beendet der letzte Superstar der Leichtathletik seine Karriere. Und hinterlässt eine riesige Lücke.

Acht olympische Goldmedaillen, elf WM-Titel

"Ich denke, ich bin eine Legende", sagt Bolt, der die Leichtathletik in den vergangenen zehn Jahren geprägt hat wie niemand zuvor. 2008 ging der Stern des großen Sprinters aus dem kleinen Dorf Sherwood Content auf, bei Olympia in Peking stürmte der damals 21-Jährige zu globalem Ruhm. Acht olympische Goldmedaillen nennt Bolt sein Eigen, elf Triumphe schaffte er bisher bei Weltmeisterschaften – keiner hat mehr Titel als Bolt. Dabei wollte er als kleiner Junge viel lieber Cricket-Profi werden.

Doch nun fällt der Vorhang. Endgültig. Am Samstag 22.45 Uhr MESZ kommt es mit dem Startschuss für das Finale über 100 m zum ultimativen Showdown der WM, bei der Bolt sein letztes großes Einzelrennen bestreiten wird. "Ich will einfach nur gewinnen. Ich will als Gewinner abtreten", sagte Bolt, der bisher in diesem Jahr nicht so richtig in Schwung gekommen ist. Mit 9,95 Sekunden liegt der mittlerweile 30-Jährige nur auf Rang sieben in der Welt. Sein alter Rivale Justin Gatlin sowie die jungen Wilden wie Christian Coleman (USA) und Andre de Grasse (Kanada) jagen ihn.

Unterschätzen sollte Bolt freilich keiner. "Diese 9,95 zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin", behauptete er am Dienstag in London, und außerdem: Dies sei schließlich eine Meisterschaft, "und die ersten zwei Runden helfen mir da immer", er hat Zeit, um in Schwung zu kommen. "Ich war schon oft in dieser Situation", jetzt erst sei sei "go-time", Zeit loszulegen. Also: "Let's go! Ich bin bereit, loszulegen!"

Doch Bolt spürt die Strapazen der vergangenen Jahre, er rennt nicht mehr so mühelos, es sieht jetzt auch bei ihm nach Arbeit aus. Deshalb freut sich Bolt auf die Sportpension. "Es wird eine Freude sein, sich zurückzulehnen" und "sich zu erinnern", sagt er. Was er vermissen wird? "Die Menge im Stadion. Das Training werde ich definitiv nicht vermissen."

Kein Start über 200 m

Doch zuerst kommt das letzte Hurra. Bolt plant einen Abgang als ungeschlagener König, zuletzt plagte den Weltrekordler einmal mehr der Rücken. Und so weilte er wieder in München und ließ sich von seinem Lieblingsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln. In London verzichtet Bolt auf seine Lieblingsstrecke 200 m. Nach den 100 m rennt er an der Themse nur noch mit der Staffel Jamaikas. Wohl auch, weil selbst bei Bolt langsam die Kräfte nachlassen.

Doch von seinem Glamour und der Faszination, die von ihm ausgeht, hat Bolt nur wenig eingebüßt. Auch wenn seine Weltrekorde von 9,58 (100 m) und 19,19 Sekunden (200 m) schon acht Jahre alt sind – wegen ihm kommen die Fans ins Stadion.

"In meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Sportler – neben Muhammad Ali – erlebt, der die Menschen so in seinen Bann gezogen hat", sagte Weltverbands-Präsident Sebastian Coe: "Der ihnen Freude bereitet hat mit seinen Läufen, Rekorden und Medaillen. Das geht wirklich über den Sport hinaus. Ich bin großer Boxfan, daher wage ich diesen Vergleich: Damals, als Ali aufgehört hat, fragten sich auch alle plötzlich, wer ihm nachfolgen, wie es weitergehen werde. Das gleiche Szenario erlebt jetzt die Leichtathletik, weil Bolt abtreten wird. Die Antwort ist: Du ersetzt weder Ali noch Bolt! Das geht nicht." (sid, 1.8.2017)