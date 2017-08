SPÖ will mehr Zuschläge für Mehrarbeit bei Teilzeit

50 statt 25 Prozent Überstundenzuschlag sei "Gebot der Fairness" – Wirtschaftskammer winkt ab

Wien – Die SPÖ fordert für Teilzeitbeschäftigte einen 50-Prozent-Überstundenzuschlag – anstatt der jetzt üblichen 25 Prozent. Der Vorstoß dazu kommt von Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner und Sozialsprecher Josef Muchitsch. "Das ist ein Gebot der Fairness gegenüber mehr als einer Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die teilzeitbeschäftigt sind", so Muchitsch am Dienstag in einer Aussendung.

Eine Absage kam prompt von der Wirtschaftskammer: Der Zuschlag von 25 Prozent sei ohnehin schon einzigartig, es gebe ihn nur in Österreich, so die Kammer. Sie wünscht sich statt höheren Zuschlägen eine Arbeitszeitflexibilisierung, also längere Tagesarbeitszeiten bei gleicher Wochenarbeitszeit. (APA, 1.8.2017)