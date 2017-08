Sinneswandel bei Andreas Gabalier: "Heimat seid's ihr großer Töchter"

Der selbsternannte "Volks-Rock-'n'-Roller" scheint geläutert – und drückt den Fußballerinnen die Daumen

Wien – Seit 1. Jänner 2012 wird in der Bundeshymne Österreich als "Heimat großer Töchter und Söhne" besungen. Die jüngsten Erfolge der österreichischen Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der EM in den Niederlanden könnten der gendergerechten Version nun auch in der Fangemeinde des selbsternannten "Volks-Rock-'n'-Rollers" Andreas Gabalier zum Durchbruch verhelfen.

Zumindest einer, der vor drei Jahren mit seinem töchter- und reuelosen Hymnenauftritt beim Grand Prix von Österreich in Spielberg für heftige Debatten gesorgt hatte, scheint geläutert: Gabalier lässt seit Tagen seine Fans auf Facebook wissen, für die Fußballerinnen die Daumen zu drücken. "Semifinale ... unsere Dirndln kommen", schrieb er am Sonntag nach dem gewonnenen Elferschießen im Viertelfinale.

Einige Tage zuvor hatte er ein bei einer Autofahrt aufgenommenes Selfie-Video online gestellt: "Heimat seids ihr großer Töchter. Des muss man jetzt wirklich einmal sagen", heißt es dort.

"Herzlichen Glückwunsch, meine Madln mit die noch knackigeren Wadln, zum Viertelfinal-Einzug. Die Nation ist stolz auf euch – und euer Volks-Rock-'n'-Roller auch. Weiter so!" Das scheint auch für seine Fans zu gelten. Auf Facebook werden die Diskussionen über die richtige Bundeshymnenversion jedenfalls mit vollem Einsatz geführt – und gehen in die Verlängerung. (APA, 1.8.2017)