Valentino Lazaro in Berlin gelandet

ÖFB-Teamspieler zu Medizinchecks bei Hertha BSC

Berlin – Der sich seit langem anbahnende Wechsel von Valentino Lazaro zu Hertha BSC rückt näher. Der 21-Jährige, der bei Red Bull Salzburg noch bis 2019 unter Vertrag steht, befand sich am Dienstag laut Berichten von "Bild" und "BZ" zu medizinischen Tests in Berlin.

Nach einer Sprunggelenksverletzung muss Lazaro derzeit noch pausieren und fehlt auch im Aufgebot der Salzburger für das Rückspiel in der Qualifikation zur Champions League in Rijeka am Mittwochabend. Der ÖFB-Teamspieler soll laut den Medienberichten voraussichtlich zunächst ausgeliehen statt gekauft werden. (APA, 1.8.2017)