35,4 Grad: Wiener Fiakerpferde bekamen erstmals hitzefrei

Fahrer müssen Standplätze unverzüglich räumen. Wenn sie unerlaubt wiederkommen, werden sie angezeigt

Wien – Am Dienstagnachmittag haben die Temperaturen erstmals in diesem Sommer die 35-Grad-Marke in der Wiener Innenstadt überschritten. Damit bekamen die Fiakerpferde hitzefrei und dürfen nach Hause in den Stall. "Die Temperatur ist überschritten, somit ist der Betrieb einzustellen", sagte Leopold Bubak, Leiter der u.a. für den Fiakerbetrieb zuständigen Magistratsabteilung 65, zur APA.

Um 14.00 Uhr wurden laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 35,4 Grad Celsius von der Wetterstation am Stephansplatz gemessen. Laut einer Gesetzesnovelle, die im vergangenen Jahr beschlossen wurde, ist der Betrieb, sobald 35 Grad erreicht werden, für den restlichen Tag einzustellen. Die Standplätze sind dann "unverzüglich zu räumen".

Die Fiakerfahrer sind verpflichtet, sich selbstständig auf der Homepage der ZAMG über die aktuelle Temperatur zu informieren, sagte Bubak. Die Betriebe seien jedoch im Vorfeld informiert worden, dass es womöglich zu einer Überschreitung der 35-Grad-Marke kommen werde.

Zwei Mitarbeiter der MA 65 sowie zwei Kontrollore des Veterinäramts überprüfen nun, ob die Fiaker ihre Standplätze verlassen haben. Sollte sich ein Fahrer weigern oder später am Tag wiederkommen, werde dieser angezeigt, sagte Bubak. Für den morgigen Mittwoch liegen die Tageshöchsttemperaturen laut Prognose der ZAMG derzeit bei rund 34 Grad. (APA, 1.8.2017)