Holger Badstuber wechselt nach Stuttgart

Der ehemalige Bayern-Verteidiger wechselt von Schalke zu den Schwaben

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber bleibt offenbar doch der Bundesliga erhalten. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wechselt nach Informationen des Kicker zu Aufsteiger VfB Stuttgart. Über einen Transfer des ehemaligen Münchners zu den Schwaben war schon seit Tagen in verschiedenen Medien spekuliert worden.

Badstuber war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom FC Bayern zu Schalke 04 ausgeliehen gewesen. Der Vertrag beim Rekordmeister lief am Saisonende aus, auch Schalke war an einer Weiterbeschäftigung nicht interessiert. Badstuber, der lange Zeit immenses Verletzungspech hatte, ist für den VfB deshalb ablösefrei.

Die Schwaben sind nach ihrer Rückkehr ins Oberhaus schon länger auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Schon im vergangenen Winter war Badstuber mit Stuttgart in Verbindung gebracht worden, entschied sich dann aber für Schalke.

Nun wollte der 31-malige Nationalspieler seine Karriere eigentlich im Ausland fortsetzen. Es soll Kontakte zum FC Sevilla und zu Sporting Lissabon gegeben haben. Er würde sich "gerne in einem anderen Land weiterentwickeln, vielleicht eine neue Sprache lernen", sagte er unlängst. Er sei von seiner Einstellung und Entwicklung so weit, "ein neues Kapitel zu beginnen, hinter die vergangenen Jahre einen Haken zu machen und nach vorne zu blicken." Sportlich seien auf jeden Fall "noch einige Jahre auf Top-Level möglich". (sid, 1.8.2017)