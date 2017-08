Welche sind Ihre liebsten Sommersport-Games?

Beachvolleyball, Rudern oder Planschen im Wasser – bei welchen sportlichen Betätigungen schwitzen Sie vor der Konsole?

35 Grad Celsius Außentemperatur, jeder ist schweißgebadet, und irgendwie sehnt man sich kühlere Tage herbei – und Sport sollte man irgendwie halt auch noch machen. Als Hintertürchen erweisen sich dabei Sommersportspiele für PC und Konsole. Unbeobachtet in der kühlen Wohnung kann man sich dabei im Wasser austoben, auf dem Rasen reüssieren oder sich im Sand abplagen, ganz ohne gleißende Sonne.

Von Graspixeln zu Graspolygonen

Fußball-Games außen vorgelassen, gibt es zahlreiche Sportarten, denen man virtuell nachgehen kann. Klassiker unter den Sommersport-Games ist das 1984 von Epyx veröffentlichte "Summer Games" für den C64. Angelehnt an die Olympischen Sommerspiele versucht der Spieler in pixeligen Disziplinen wie Stabhochsprung, 400-Meter-Staffellauf oder dem exotischen Skeet-Schießen den ersten Platz zu erringen.

crushed420 "Summer Games" auf dem C64.

Abkühlung gibt es dann beim Turmspringen oder Rudern, oder man verkriecht sich mit seinem digitalen Athleten in die Hallen der Sommerspiele und beeindruckt die Juroren in der Gymnastik. "Summer Games" gilt als Klassiker unter den Sommersportspielen und zog nicht nur einen Nachfolger nach sich, sondern beeinflusst Sport-Games noch heute. Bestes Beispiel ist die von Sega und Nintendo produzierte "Mario & Sonic"-Reihe, deren Charaktere sich schon für die Olympischen Spiele in London und Rio qualifizierten.

Tennis, Boarden und In-den-Sand-Setzen

Für das konzentriertere Training einer spezifischen Sportart eignen sich andere Games: Skateboarden zum Beispiel fand seinen spielerischen Höhepunkt 2000 in "Tony Hawk’s Pro Skater 2". Und wer kein Asphalt-Aspirant ist, der kann auf dem saftigen Grün der Tennis-Games aufspielen. "Top Spin 4" zeigt, wie man professionell 6:3 und 6:4 gegen den Computer verliert, während "Mario Tennis 64" für den Nintendo 64 unter den Fun-Sport-Games noch immer als eines der besten seiner Art gilt.

Und ja, was wäre der Sommer ohne nackte Haut? 2003 veröffentlichte Tecmo einen Ableger seiner "Dead or Alive"-Serie, in der die freizügig bekleideten Frauen des eigentlichen Kampfspiels am Strand Volleyball spielen. "Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball" war nach der Veröffentlichung nicht nur in der Kritik wegen der Zurschaustellung nackter Frauenkörper, sondern auch wegen Hacks, die die Figuren gänzlich ohne die eh schon knappen Bikinis darstellten.

Welches ist Ihr liebstes Sommersport-Game?

In welchen Sportarten zeigen Sie Ihr Können, und welche sommerliche Betätigung finden Sie virtuell weniger gelungen? Welchen Sommersport würden Sie gerne mal in einem Computerspiel realisiert sehen? (rec, 14.8.2017)