Verstoß gegen EU-Roaming: Regulator untersagt Telering-Tarife

Diskonter verlangte bei "Passt EU" drei Euro zusätzlich für Nutzung von Daten im EU-Ausland

Die neuen "Passt"-Tarife des T-Mobile-Diskonters Telering verstoßen, als einer der ersten Fälle in Europa, gegen die EU-Roaming-Richtlinie und müssen vom Markt genommen werden. Das hat die beim Telekomregulator RTR angesiedelte Telekom-Control-Kommission (TKK) nun entschieden.

Alle vier Tarife – "Passt Mini", "Maxi", "Plus Mini" und "Plus Maxi" – wurden auch in einer "EU"-Variante angeboten. Hierbei wurde Kunden ein Aufschlag von drei Euro verrechnet, um neben Sprachminuten und SMS auch Datenroaming verwenden zu können. Dabei stand nicht das komplette Volumen des Tarifs zur Verfügung, sondern nur jener durch die "Roaming-Formel" festgeschriebene Anteil. Die RTR hatte deswegen ein Verfahren gegen T-Mobile eingeleitet (DER STANDARD berichtete).

Aufpreis kann zurückgefordert werden

Die Richtlinien verbieten es, bei sonst identen Tarifen zusätzliches Entgelt für EU-Roaming zu verrechnen. Laut Entscheid der TKK müssen Kunden, die bereits einen "Passt"-Tarif mit EU-Roaming gebucht haben, den Aufschlag von drei Euro nicht mehr entrichten und können den bisher bezahlten Aufpreis zurückfordern.

T-Mobile könnte vor Bundesverwaltungsgericht gehen

Wie ein Jurist der RTR gegenüber dem STANDARD erklärt, kann T-Mobile gegen den Bescheid nur noch beim Bundesverwaltungsgerichtshof (BVwG) Einspruch erheben. Die Frist dafür beträgt vier Wochen. Der BVwG hätte dann bis zu sechs Monate Zeit, über die Rechtmäßigkeit des TKK-Befunds zu urteilen.

Die Entscheidung der Behörde würde so lange allerdings gültig bleiben – T-Mobile müsste die Tarife also zumindest für diese Zeit vom Markt nehmen oder ändern. Es sei denn, der Netzanbieter kann vor dem Gericht schon mit seinem Einspruch erfolgreich einen schweren wirtschaftlichen Nachteil geltend machen. Dann wäre eine temporäre Aufhebung ("aufschiebende Wirkung") möglich.

T-Mobile ist "dabei, die Auswirkungen der Entscheidung zu prüfen" und wird sich anschließend zum weiteren Vorgehen äußern. (gpi, 01.08.2017)

Update, 10:35 Uhr: Stellungnahme der RTR bezüglich Rechtsmittel ergänzt.

Update, 10:43 Uhr: Stellungnahme T-Mobile ergänzt. Um 11:00 ausgebaut.