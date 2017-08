Nur Muttermilch in den ersten sechs Monaten ist eher die Ausnahme

"Muttermilch ist wie eine erste Impfung für das Kind", heißt es vonseiten der Weltgesundheitsorganisation WHO

New York – Nur rund 40 Prozent aller Babys unter sechs Monaten weltweit werden einer UN-Studie zufolge ausschließlich gestillt. "Muttermilch ist wie eine erste Impfung für das Kind, sie schützt das Baby vor möglicherweise tödlichen Infektionen und gibt ihm all die Nahrung, die es braucht, um zu überleben und zu gedeihen", sagt der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Erstellt hat den in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Bericht eine von der WHO und der UN-Kinderschutzorganisation Unicef gemeinsam geleitete globale Initiative für das Stillen. Die Organisationen empfehlen, dass Babys bis zum zweiten Geburtstag gestillt werden, die ersten sechs Monate lang ausschließlich. (APA, dpa, 1.8.2017)