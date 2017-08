"Game of Thrones"-Game: Erste Episode gratis spielbar

Entwicklerstudio Telltale lässt Story-Adventure kostenlos ausprobieren

Passend zum Start der siebenten Staffel der TV-Serie "Game of Thrones" lässt Entwicklerstudio Telltale Fans in die Videospielumsetzung "Game of Thrones: A Telltale Game Series" hereinschnuppern. Auf der Webseite des Herstellers kann ab sofort die erste Episode des Adventures kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.

playstation Trailer zur ersten Episode

Im Hause Forrester

Das Spiel orientiert sich an der Originalvorlage, lässt den Konflikt zwischen den Königsfamilien im Norden und Süden aus Sicht eines kleinen Herrscherhauses namens Forrester miterleben. Die Geschichte erstreckt sich über sechs Folgen und stellt Spieler vor schwere Entscheidungen – mehr dazu lesen Sie in unserem ausführlichen Test. Erschienen ist die Serie für PC, Konsolen und mobile Plattformen. (zw, 1.8.2017)