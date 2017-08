Lead-Designer von Biowares Sci-Fi-Shooter "Anthem" verstorben

Corey Gaspur war über neun Jahre Teil des Teams und wirkte unter anderem bei der "Mass Effect"-Reihe mit

Das Team von Bioware gab auf seinem Blog bekannt, dass der Lead-Designer von "Anthem" Corey Gaspur verstorben ist. Er war maßgeblich am Design des Kampfsystem von "Mass Effect 3" beteiligt und spielte auch bei der Entwicklung des Vorgängers sowie bei "Dragon Age: Origins" eine wichtige Rolle. Nach über neun Jahren im Team war er außerdem Lead Designer für den kommenden Sci-Fi-Shooters "Anthem".

Ursache noch nicht bekannt

Der Kanadier sorgte in seiner Zeit als Designer für den Feinschliff am Kampfsystem in Biowares Spielen. Die Ursache für seinen Tod wurde nicht bekanntgegeben. Corey Gaspur hinterlässt seine Frau und einen Sohn. (ke, 1.8.2017)