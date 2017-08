"Game of Thrones": HBO gehackt, geheimes Skript veröffentlicht

Angeblich 1,5 TB Daten gestohlen – Auch unveröffentlichte Folgen anderer Serien geleakt

HBO ist Opfer eines Hacks geworden und sieht sich nun mit den unerfreulichen Konsequenzen konfrontiert: Mehr als 1,5 Terabyte an geheimen Daten sollen die Angreifer bei ihrem Beutezug kopiert haben, berichtet "Entertainment Weekly". Der US-amerikanische Pay-TV-Sender bestätigt den Bericht mittlerweile.

Leak

Für HBO besonders unangenehm: Die Hacker haben mittlerweile begonnen, Teile dieser Daten zu veröffentlichen. So wurde ein bisher streng geheimes Skript für die kommende Episode von "Game of Thrones" veröffentlicht. Zudem sind unveröffentlichte Episoden der Serien "Ballers" und "Room 104" durchgesickert.

Unklar bleibt dabei, was die Angreifer sonst noch erbeutet haben. Die Veröffentlichung des Skripts der direkt folgenden "Game of Thrones"-Episode legt aber nahe, dass all dies nur eine Kostprobe darstellt, um HBO zu zeigen, dass der Hack echt ist. Eventuell versucht man im Hintergrund also mit der Drohung weiterer Veröffentlichungen den Sender zu erpressen. Eine Bestätigung von HBO gibt es in diese Richtung aber nicht. In einer Mail an US-Journalisten wurden mittlerweile weitere Leaks aus dem Material angekündigt.

Strikte Geheimhaltung

Für HBO wäre es jedenfalls äußerst unerfreulich, wenn weitere Plot-Details über kommende "Game of Thrones"-Episoden durchsickern. Immerhin setzt man gerade bei dieser Serie auf strenge Geheimhaltung, so wurden sämtliche Darsteller zur Nutzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtet. Details dazu, wie der jetzige Einbruch vonstattengegangen ist, gibt es noch nicht.

In einem ersten Statement erklärt HBO-CEO Richard Pleper, dass solche Vorfälle nun offenbar zu einem Fixpunkt in der Welt, in der man lebe, geworden seien. Erst vor wenigen Monaten ist Netflix Opfer eines ähnlichen Hacks geworden. Damals wurde anschließend die gesamte aktuelle Staffel von "Orange is the New Black" in Tauschbörsen veröffentlicht. (red, 1.8.2017)