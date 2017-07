Zehntausende Bankjobs in London wackeln

Ein harter Brexit könnte zu radikaleren Jobverlusten in der Finanzmetropole führen als bisher angenommen

London – Die Stimmung im Londoner Bankenviertel wird zunehmend gedämpfter. Immer mehr Banken wollen wegen des bevorstehenden Brexits Teile ihres Londoner Geschäfts auf den Kontinent verlagern. Eine aktuelle Studie der internationalen Wirtschaftsberatung Oliver Wyman wird die Laune wohl kaum verbessern. Demnach wird der EU-Austritt sehr viel mehr Arbeitsplätze in der "City" kosten als erwartet. Letztes Jahr ist das Beratungshaus davon ausgegangen, dass im Fall eines harten Brexits – also eines Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU), dem Binnenmarkt und der Zollunion – mittelfristig 31.000 bis 35.000 Arbeitsplätze vom britischen Finanzplatz abwandern könnten. Aktuell beziffert Wyman die möglichen Job-Verluste für Großbritannien in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung auf bis zu 40.000.

Sektor unter Druck

Auch eine führende britische Finanzpolitikerin warnte am Dienstag vor einem harten Brexit, bei dem das Land jeden Zugang zum europäischen Binnenmarkt verlöre. "Der Abgrund, vor dem die Unternehmen im April 2019 stehen, ist Grund zur Sorge, besonders für den Finanzsektor", erklärte die Vorsitzende eines Finanzausschusses im britischen Unterhaus, Nicky Morgan. Daher müsse es Übergangsregeln für einen Austritt aus der Union geben, forderte sie. "Richtige Regeln zu vereinbaren, wird entscheidend dafür sein, die Bedeutung der Londoner City als globales Finanzzentrum zu sichern", erklärte Morgan.

Die Scheidungsgespräche zwischen London und Brüssel sind bisher holprig verlaufen: Streitpunkte sind unter anderen gegenseitige finanzielle Verpflichtungen und der Status von Millionen Briten und EU-Bürgern im jeweils anderen Gebiet. Erst wenn diese Themen geklärt sind, soll über die Handelsbeziehungen nach dem Brexit verhandelt werden. Dieses Thema ist von besonderer Bedeutung für Großbritannien, da das Land den EU-Binnenmarkt und die Zollunion mit dem geplanten EU-Austritt am 29. März 2019 verlassen will.

Wirtschaft verliert an Schwung

Ein Stottern sehen Experten indes jetzt schon andernorts: Die Banken in Großbritannien haben zuletzt weniger Hypothekenkredite vergeben. Die Zahl fiel von 65.109 im Mai auf 64.684 im Juni, wie aus am Montag vorgelegten Daten der Bank of England (BoE) hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit September 2016. Die Zahlen gelten manchen als weiterer Beleg dafür, dass die Wirtschaft auf der Insel im Zuge des Brexit an Schwung verliert.

"Angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten haben jetzt auch die Häuserkäufe ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht", sagt Alastair McKee vom Hypothekenmakler One 77 Mortgages.

Die Notenbank hatte in ihrer Prognose vor drei Monaten tendenziell mit einem Anstieg der Monatszahlen zu den Immobilienkrediten gerechnet. Sie kommt am Donnerstag zu ihrer nächsten Zinssitzung zusammen. Die BoE hat den Leitzins im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt. Nach Ansicht von Zentralbankchef Mark Carney dürfte eine Zinserhöhung allmählich wieder ein Thema werden. Experten rechnen aber noch nicht mit einer Anhebung, auch wenn zumindest zwei Währungshüter auf höhere Zinsen drängen dürften.

Zuletzt hat insbesondere die Finanzmetropole London die Brexit-Planungen zu spüren bekommen. Diese drückten dort auch auf die Preise auf den lange boomenden Immobilienmarkt und bremsten den Stellenaufbau, wie aus einer Studie des Instituts Centre of London hervorgeht. (Reuters/APA/red, 1.8.2017)