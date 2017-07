Landesgeschäftsführerin der FPÖ Burgenland legt Funktion zurück

Landesparteiobmann Tschürtz reagierte auf anonymes Schreiben – Regionalleiterin aus Partei ausgeschlossen – Neustrukturierung nach Gemeinderatswahl geplant

Eisenstadt – Die Landesgeschäftsführerin der FPÖ Burgenland, Petra Wagner, hat Anfang Juli ihre Funktion auf Landesebene zurückgelegt, um sich auf die Bezirksarbeit zu konzentrieren. Dies teilte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) am Montag mit. Die Funktion sei interimistisch von Landesparteisekretär Christian Ries übernommen worden.

Der freiheitliche Landesparteiobmann reagierte damit auf ein anonymes Schreiben, das mit Vorwürfen gegen Wagner und die FPÖ seit der Vorwoche für Aufregung sorgte.

"Tüchtige Unternehmerin"

Wagner sei eine "tüchtige Unternehmerin" und würde sich nun politisch auf die Aufgaben als Bezirksparteiobfrau von Jennersdorf und als Bürgermeisterkandidatin in Rudersdorf konzentrieren. Es sei ihr nicht möglich gewesen, alle vier Funktionen auf einmal auszuüben. Dies habe sie in einem Gespräch mitgeteilt.

Der Rückzug aus der Landesebene habe nichts mit der Listenreihung für die Nationalratswahl zu tun. Man habe den Rückzug Wagners nicht öffentlich gemacht, da sie weiterhin unterstützend zur Seite stehe. Die frühere Landesgeschäftsführerin befinde sich im Regionalwahlkreis Süd auf Platz zwei und bei der Landesliste auf Platz vier, so der Landesvize.

"Parteischädigendes Verhalten"

Der Parteichef bestätigte, dass die Funktionen der Regionaleiter für Nord und Süd unbesetzt seien. Die Regionalmanagerin Süd sei aus der Partei ausgeschlossen worden, laut Tschürtz aufgrund von "parteischädigendem Verhalten". Sie hätte ihm wiederholt mitgeteilt, dass sie die Funktion nicht mehr ausüben möchte und auch nicht mit der FPÖ in Zusammenhang gebracht werden wolle, meinte Tschürtz. Daher sei es zum Ausschluss gekommen.

Zur Regionalleiterin Nord, Maria Nakovits, sagte Tschürtz, dass diese aufgrund der umfangreichen Tätigkeit und "Kommunikationsschwierigkeiten" ihre Funktion zurückgelegt habe und sich nur noch auf die Arbeit in der Stadt Neusiedl am See konzentrieren werde.

Den anonyme Vorwurf, dass es auf dem Konto der FPÖ Burgenland schlecht aussehen soll, wies der Landesparteichef zurück. Die Finanzen seien so gut wie noch nie.

Nach der Gemeinderatswahl im Herbst solle die gesamte Organisation neu ausgerichtet werden. "Es gibt jetzt sehr viele interessante Persönlichkeiten in jedem Bereich", erklärte Tschürtz. Ende des Jahres werde man mit einer neuen Struktur in Blickrichtung Landtagswahl gehen.

Er sei überzeugt, dass der Verfasser des anonymen Schreibens nicht aus dem FPÖ-Vorstand stamme. Wahrscheinlich handle es sich nicht einmal um ein Mitglied der FPÖ Burgenland. Die Vorwürfe im Schreiben befänden sich "unter der Gürtellinie". (APA, 31.7.2017)