US-Schauspieler und Autor Sam Shepard gestorben

Gewann den Pulitzer-Preis für "Buried Child" und spielte in Filmen von Altman, Wenders und Kaufman

Wien – Der US-amerikanische Schauspieler und Dramatiker Sam Shepard ist am Montag an Lateralsklerose verstorben. 1979 gewann Shepard, der immer wieder über die Kehrseiten des amerikanischen Traums schrieb, den Pulitzer-Preis für Buried Child. Im Kino kannte man ihn u. a. aus Filmen von Robert Altman, Wim Wenders und Philip Kaufman. Zuletzt spielte Sam Shepard in der TV-Serie Bloodline. (kam, 31.7.2017)