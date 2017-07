Hasan Salihamidzic neuer Sportdirektor von Bayern München

40-Jähriger Bosnier füllt den seit dem Abgang von Matthias Sammer vakanten Posten beim deutschen Rekordmeister

München – Hasan Salihamidzic ist der neue Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Der 40 Jahre alte Bosnier war für den Klub von 1998 bis 2007 als Spieler aktiv, er gewann in dieser Zeit sechs deutsche Meisterschaften, vier Mal den DFB-Pokal und im Jahr 2001 auch die Champions League sowie den Weltpokal.

Salihamidzic war für die Bayern zuletzt bereits als Markenbotschafter tätig, machte die Asien-Reise in der Vorbereitung mit. Bei den Fans ist er sehr beliebt, den neuen Co-Trainer Willy Sagnol kennt er aus gemeinsamen Zeiten, neben Deutsch spricht er auch Englisch und Italienisch.

Nach dem Willen von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß soll Salihamidzic mitverantwortlich für das neue Nachwuchsleistungszentrum sein und als Bindeglied zwischen Trainer, Mannschaft sowie Vorstand fungieren. Im Gegensatz zu Sammer ist Salihamidzic kein Vorstandsmitglied, auch wenn Rummenigge schon vergangene Woche sagte, der Sportdirektor habe "sicherlich auch die Aussicht, in das Vorstandsgebäude einzuziehen".

Die erste Wahl hieß Lahm

Salihamidzic erhält an der Säbener Sprache einen Vertrag bis 2020. "Er wird hier für die nächsten drei Jahre der verantwortliche Mann sein. Er hat hier alle Vollmachten, die man in seinem Job braucht", sagte Rummenigge. Präsident Uli Hoeneß ergänzte: "Es wird keine Vertragsverhandlungen geben, bei denn Hasan Salihamidzic nicht mit am Tisch sitzt."

Der war indes nicht die erste Wahl für den Job. Rummenigge hatte Philip Lahm favorisiert, doch die Gespräche mit dem langjährigen Kapitän waren gescheitert. Offensichtlich an Hoeneß. "Ich glaube, dass Uli Hoeneß noch zu tatkräftig ist, um loszulassen. Zu jung. Er will die Dinge selbst beeinflussen", hatte Lahm seine Entscheidung, auf den Posten zu verzichten, begründet.

Ginge es nach Trainer Carlo Ancelotti, hätten die Bayern gar keinen Sportchef gebraucht. "Ich glaube nicht, dass uns letzte Saison etwas gefehlt hat. Wir haben gute Arbeit geleistet."

Flüchtling

Salihamidzic war nach seiner Flucht als Teenager aus dem ehemaligen Jugoslawien zunächst beim Hamburger SV gelandet. Nach seiner Zeit beim FC Bayern spielte er noch bei Juventus Turin sowie beim VfL Wolfsburg. Danach arbeitete er unter anderem als TV-Experte für RTL und das ZDF. Der dreifache Familienvater, der mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen für den FC Bayern. (sid/red, 31.7.2017)