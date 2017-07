US-Notenbank sorgt sich um Investitionsklima unter Trump

Laut Fed-Vizechef Fischer könnten Unklarheiten Firmen zum Hinauszögern von Projekten veranlassen

Washington – Die ungewisse Zukunft vieler von US-Präsident Donald Trump angekündigter politischer Vorhaben ist aus Sicht der US-Notenbank Federal Reserve eine potenzielle Investitionsbremse.

Die Unklarheit über die Gesundheitsreform, künftige Regulierung, Steuern und Handel könnten Firmen zum Hinauszögern von Projekten veranlassen, bis sich der Nebel gelichtet habe, sagte Fed-Vizechef Stanley Fischer am Montag auf einer Konferenz in Rio de Janeiro. Er erwähnte dabei den Namen des US-Präsidenten nicht explizit. Er sprach jedoch mit Blick auf die Regierungspolitik von "erhöhter politischer und ökonomischer Unsicherheit".

Republikaner scheiterten an Gesundheitsreform

Trumps Republikaner waren am Freitag im Senat erneut mit dem Versuch gescheitert, die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama auszuhebeln und damit ein wichtiges Wahlversprechen einzulösen. Damit hat Trump sechs Monate nach der Amtsübernahme keines seiner großen Projekte durch den Kongress gebracht. Dies schürt Zweifel an seiner Durchsetzungskraft bei Gesetzesvorhaben, obwohl seine Republikaner in beiden Parlamentskammern eine Mehrheit haben. (APA, Reuters, 31.7.2017)