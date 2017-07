Junge Grüne beschließen mit großer Mehrheit Wahlantritt mit KPÖ

Am Bundeskongress am Wochenende wurde auch ein neuer Vorstand gewählt,

Am Wochenende hat der Bundeskongress als höchstes Gremium der Jungen Grünen erstmals nach dem Ausschluss durch die Grüne Parteispitze in Graz getagt. Dabei hat sich eine Mehrheit von 86 Prozent für die Unterstützung der breiten linken Mitmachplattform PLUS und deren gemeinsamen Wahlantritt als KPÖ PLUS ausgesprochen.

Insgesamt haben 81 Interessenten am Bundeskongress teilgenommen. Zur neuen Sprecherin wurde Sarah Pansy gewählt. Die 26-Jährige ist Gründungsmitglied der Jungen Grünen. Die Grazerin hat in Bremen Philosophie und Politikwissenschaft studiert und lebt ab August in Wien. Bis Dezember ist sie noch Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen. Ihre politischen Schwerpunkte liegen auf Frauenpolitik, marxistischer Theorie und Demokratietheorie.

Wie es mit den neun Landesorganisationen weitergeht, entscheiden die jeweiligen Vereine und die Landesparteien der Grünen in den nächsten Wochen. Die Jungen Grünen werden sich nun darauf konzentrieren, den Wahlantritt von KPÖ PLUS zu unterstützen. "Wir brauchen eine gut organisierte linke Kraft, die Menschen begeistert. Wir sehen die jetzigen Aktivitäten mit KPÖ PLUS als ersten Schritt eines langjährigen Aufbauprojekts", so Pansy. (red)