Spaniens Ex-Verbandsboss Villar darf auf Kaution freikommen

Der 67-Jährige muss aber seinen Reisepass abgeben und sich wöchentlich bei Behörden melden

Madrid – Der unter dem Vorwurf der Korruption festgenommene Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes, Angel Maria Villar Llona, darf jetzt doch auf freiem Fuß auf seinen Prozess warten. Der für den Fall zuständige Richter am Obersten Gericht in Madrid setzte am Montag für den 67-Jährigen eine Kaution in Höhe von 300.000 Euro fest. Bisher hatte der Richter eine Freilassung von Villar Llona untersagt.

Bei Zahlung dieser Summe kann Villar Llona das Gefängnis in Soto del Real rund 40 Kilometer nördlich von Madrid, in dem er seit dem 20. Juli sitzt, sofort verlassen. Er muss aber unter anderem seinen Reisepass abgeben und sich außerdem wöchentlich bei den Behörden melden, wie das Oberste Gericht mitteilte.

Nach seiner Festnahme Mitte Juli war Villar Llona von der obersten spanischen Sportbehörde CSD nach fast 30 Jahren an der Spitze des nationalen Fußball-Verbandes für ein Jahr vom Amt des Präsidenten suspendiert worden. Der Funktionär trat außerdem als Vizepräsident der UEFA und des Weltverbandes FIFA zurück. Ihm wird unter anderem Korruption, Fälschung und Unterschlagung vorgeworfen. (APA, 31.7.2017)