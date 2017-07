Der 20-jährige Wiener gewinnt in Belgien

Spa-Francorchamps/Wien – Österreichs Nachwuchs-Autorennfahrer Ferdinand Habsburg ist am Wochenende in Spa eine Premiere gelungen. Der 20-jährige Wiener mit Salzburger Wurzeln gewann auf der sieben Kilometer langen GP-Strecke in Belgien von Startplatz acht aus erstmals einen Lauf zur FIA-Formel-3-EM. Der Kaiser-Urenkel liegt als Achter der Gesamtwertung u.a. vor Mick Schumacher, weiter geht es Mitte August in Zandvoort. (APA, 31.7.2017)